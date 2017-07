«Vivo en la sierra y necesito el carné para bajar a diario a la UR» Miércoles, 19 julio 2017, 12:49

Al serrano David Martínez también se le agotan los plazos antes de que empiecen las clases en la UR. Aprobó la teoría sin empezar el verano, pero la huelga aplazó el inicio de sus clases prácticas. «El plan era examinarme en la segunda quincena de agosto, pero ahora mismo no tenemos ni idea de cuándo podré presentarme. La verdad es que para mí está siendo un problemón porque vivo en la sierra, en Gallinero de Cameros, y a partir de primeros de septiembre necesito disponer del carné para poder bajar todos los días a la Universidad de La Rioja, ya que el servicio de transporte solo es para los de la ESO. Viviendo a 45 kilómetros de Logroño, si no me puedo examinar me vería obligado a depender de mi madre, con el problema de que las clases no son siempre a las mismas horas, o a alquilar un piso aquí hasta que pueda conducir», resume.