Vivir sin luz

La pobreza es siempre pobreza, pero se concreta en carecer de bienes de primera necesidad como puede ser la calefacción en invierno, el gas, la luz... Lo que signfica pasar frío, no poder cocinar, ni encender una bombilla cuando oscurece. Por las soluciones contra la llamada "pobreza energética", que sufren 17.000 riojanos, se han concentrado este martes alrededor de medio centenar de miembros de las plataformas riojanas por un Nuevo Modelo Energético y de Afectados por la Hipoteca para reclamar que no se produzcan cortes de suministro energético indiscriminados.

Así lo ha afirmado a Efe Juange Iglesias, miembro de la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético La Rioja, que está formada por cooperativas como Som Energía, agrupaciones como Ecologistas en Acción y Amigos de la Tierra, y partidos políticos como Izquierda Unida (IU) y Equo, entre otros.

Ha precisado que, según un estudio realizado por la Academia de Ciencias Ambientales, "que es el único en profundidad sobre la pobreza energética, hay cinco millones de personas afectadas en toda España y más de 7.000 muertes al año".

Iglesias ha calificado esta situación como "una barbaridad que no está visibilizada" y que esta concentración busca difundir, ya que "el primer paso para poder abordar un problema es conocerlo".

Ha destacado que, en estas fechas, "hay miles de familias que se quedan sin luz y sin calefacción", una situación que se produce "sin grandes preocupaciones por parte de mucha gente que ni siquiera sabe que existe este problema".

El problema de España

"Que España sea uno de los países más afectados por muertes debidas a pobreza energética es algo que no tiene mucha lógica cuando, realmente, somos un país que tiene mejor clima que el centro y el norte de Europa", ha destacado.

Ha señalado que esto se debe a las condiciones y ayudas sociales que existen en España, así como a que la rehabilitación de viviendas no se realice conforme a criterios de eficiencia térmica, como sí se hace en otros países cercanos desde hace "muchos años".

Este "grave" problema requiere de "una decisión política a nivel de municipios, comunidades autónomas y Gobierno central" para solucionarse, ha incidido.

"La tarifa del Bono Social Eléctrico, por ejemplo, se ha reformado recientemente pero no soluciona gran cosa", ha incidido Iglesias, quien ha subrayado que "no puede ser que se haga una tabla rasa y se reparta de ahí para abajo cuando no hay criterios de renta".