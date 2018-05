«Vivimos en un papanatismo colectivo, todo lo innovador nos parece bueno» Gregorio Luri, ayer, antes de impartir la conferencia en la UR. :: j. marín «¿Sabe la maravilla tecnológica que es un libro de papel?» pregunta Luri, quien asegura que, en la actualidad, «hacer creer que tienes una determinada política educativa es rentable»Gregorio Luri Filósofo y pedagogo CARMEN NEVOT LOGROÑO. Miércoles, 9 mayo 2018, 23:23

Navarro de nacimiento (Azagra, 1955), Gregorio Luri no pasa desapercibido. El discurso de este filósofo, escritor y pedagogo, que ayer impartió la conferencia 'La educación y el futuro: retos y espejismos', organizada por el Consejo de Estudiantes, es meridianamente claro y no esconde su falta de fe en un futuro pacto educativo porque «hay elementos que se utilizan para dotarse partidistamente de personalidad».

-¿Cuáles son los retos y los espejismos de la educación?

-Si me permite, en La Rioja hay que decir una cosa previamente: se están haciendo bien las cosas. La Rioja tiene motivos para sentirse absolutamente orgullosa de su sistema educativo porque si comparas los resultados de La Rioja en PISA con los de la OCDE son perfectamente equiparables a los de los mejores países. Lo que pasa es que no sé por qué no sabemos celebrar lo que hacemos bien. Deberíamos hacer el 'día de estamos encantados de habernos conocido', sí, porque hay motivos. Si estás haciéndolo bien hay que seguir haciéndolo bien, mejorar lo que haga falta, ajustando los déficit y algún problema emergente que hay. En España comienzo a dudar de que tengamos un sistema educativo porque hay comunidades que lo han hecho bien con cualquiera de las leyes que hemos tenido lo cual me hace sospechar que el éxito no depende tanto de las leyes como de los valores propios de cada lugar. ¿Por qué en La Rioja, Navarra y Castilla y León se están haciendo las cosas tan bien? ¿Por qué nuestros políticos en vez de ir a Finlandia a ver cómo lo hacen los fineses no vienen a Soria o a La Rioja que lo hacéis igual de bien que los fineses? Eso hay que reivindicarlo.

-¿Cuál es ese problema emergente de La Rioja del que habla?

-Creo que en La Rioja hay que prestar más atención entre alumnos excelentes y alumnos deficientes. En el caso de esta comunidad casi viene a ser similar la deficiencia y la excelencia, con lo cual, el saldo no acaba de ser lo positivo que debería ser.

-¿Tiene fe en el pacto educativo?

-No tengo ninguna esperanza de que se alcance porque hay elementos que se utilizan para dotarse partidistamente de personalidad. En estos momentos hacer creer que tienes una determinada política educativa es rentable. Hay elementos básicos que deberíamos plantearnos en serio y el pacto educativo iría por ahí, ahora bien, cuando intentas llegar a acuerdos sobre contenidos mínimos, en la práctica resulta que ese es el límite al que llega un pacto educativo. Podemos hablar de financiación, de estructura, de cómo modernizar la FP, de formación del profesorado, creo que ahí sería necesario un pacto. Muchas cosas se pueden hablar, pero hay que tener claro que en el momento en el que pones los contenidos sobre la mesa, aparecen las divergencias.

-Retomando la primera cuestión ¿cuáles son los retos y los espejismos de la educación?

-Los retos hoy son dar respuesta a lo que los sajones llaman las STEM, tecnología, ingeniería y matemáticas. Hay que integrar esos estudios desde preescolar. Dicho de otra forma, creo que la lecto escritura debería integrar los tres lenguajes básicos: el natural, el de las matemáticas y el musical. El futuro pasa por aquí.

-¿Y los espejismos?

-Son básicamente que vivimos en un cierto papanatismo colectivo sobre lo nuevo, cualquier cosa que nos parece innovadora ya damos por supuesto que sea buena y el riesgo que corremos es confundir lo nuevo con lo bueno. No todo lo que se nos presenta como nuevo es bueno, especialmente ahora cuando hay muchísimos intereses económicos, por ejemplo de empresas tecnológicas, detrás. Antes de prescindir de los libros de texto hay que ver si la alternativa que tenemos es buena. Hay escuelas que se creen innovadoras porque prescinden de libros de texto, de pupitres y de pizarras y me parece absurdo porque el libro de texto es una herramienta más. ¿Sabe la maravilla tecnológica que es un libro de papel?

-La Rioja introducirá la religión islámica en las aulas...

-La Rioja ha tenido un porcentaje de alumnos inmigrantes en las aulas enorme y lo que es asombroso es que lo hayáis hecho bien. Con respecto a la integración de la religión islámica, las cosas por sí mismas no son ni buenas ni malas depende cómo las enfoques ideológicamente y aquí sí que hay que estar alerta, pero para eso está la inspección. Si se trata de impedir que los niños musulmanes pierdan el contacto con su cultura o con su lengua me parece magnífico, pero primero hay que fomentar siempre lo que nos une sin romper con las diferencias y en segundo lugar, hay que saber tener muy claro cuáles son nuestros valores y creo que en La Rioja eso es la primera reflexión que os deberías hacer porque creo que es de las pocas comunidades de España con unos valores firmes y claros. No hagamos principios absolutos de estas cuestiones y en todo caso analicemos que en la práctica no se conviertan en instrumentos de adoctrinación porque eso sí que sería peligroso.