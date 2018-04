«He visto cómo han destrozado a muchas familias» Domingo, 15 abril 2018, 00:48

Jesús M. no quiere vivir en el rencor: «Prefiero pensar que no sabían lo que hacían, que bastante desgracia han tenido. Si me habitara la sed de venganza esto no acabaría nunca. Es terrible, pero en el País Vasco en aquellos años de plomo se vivía con normalidad la muerte y la violencia. La vida no valía nada». Jesús M. ha visto cómo han matado a amigos suyos: «El caso de José 'Txiki' Larrañaga fue tremendo. Le intentaron 'cazar' varias veces, pero a la tercera no fallaron. Era una persona buena que ayudaba a todo el mundo. Un vasco muy vasco, de cuadrilla, de amigos de toda la vida; un hombre bueno».

También conoció a la familia de Dolores González Catarain, 'Yoyes': «Una gente estupenda, de Ordicia. La mataron delante de su hija en las fiestas del pueblo en medio de la plaza. Ella fue etarra pero se dio cuenta de que con la violencia no se conseguía nada bueno. La mataron los que eran sus compañeros». Jesús M. tiene un recuerdo emocionado para Miguel Chavarri. «En Beasáin le apreciaba toda la gente. El alcalde siempre me decía que el riojano era un gran fichaje para el pueblo porque siempre estaba atento a todo. Me dolió mucho que lo mataran y me acuerdo de su mujer y de sus hijos. Fueron años muy duros, durísimos y como vasco me da mucha tristeza todo el daño que se hizo y que nos hicimos. Ahora miro hacia el pasado y aterroriza tal cantidad de sangre derramada para nada».