En Villamediana subirá el 4% y en Cervera bajará en otro 4% Viviendas en Logroño, en una vista aérea. :: Díaz Uriel Logroño reducirá el impacto al 2%, mientras que Nájera no aclara todavía cómo lo repercutirá en el IBI LA RIOJA LOGROÑO. Sábado, 13 enero 2018, 21:13

Entre las principales localidades que revisan al alza las valoraciones catastrales se encuentra Logroño. La ponencia databa de 1997, con lo que el Ministerio de Hacienda ha autorizado una revisión al alza del 4% para los inmuebles. Eso sí, el Ayuntamiento aprobó rebajar del 0,59 al 0,58 el coeficiente local para reducir el IBI en sus ordenanzas fiscales para el 2018 con apoyo del PP, del PSOE y de Ciudadanos. En la práctica, la subida de la contribución será del 2%.

Dentro de las cabeceras de comarca, Nájera también solicitó la revisión de su ponencia catastral, que data del 2001 y se traduce en una subida de las valoraciones de los inmuebles en un 3%. El Ayuntamiento, de momento, no aclara qué sucederá con la contribución. El concejal de Hacienda, Enrique Acha, explica que no tiene claro si las revisiones entran en vigor al no haberse aprobado todavía los Presupuestos del Estado, según informa nuestro corresponsal .

Cervera es una de las once localidades que tendrá una valoración catastral a la baja al datar su ponencia del año 2007 y su Ayuntamiento hará una rebaja equivalente en el recibo: «El IBI depende de los valores catastrales y de la tasa que cada ayuntamiento aplica, dentro de unos límites», explica la alcaldesa de la localidad, Estrella Santana, a nuestro corresponsal . «La tasa municipal se subió en el 2012 dentro del plan de ajuste para acogernos al Plan de Pago a Proveedores, pero el año pasado solicitamos la revisión de los valores catastrales porque estaban por encima del mercado y se han reducido el 4%, con lo que se pagará el 4% menos que en el 2017».

Más allá de las cabeceras, Villamediana solicitó también la revisión de la ponencia catastral, que en su caso databa del año 2000, con lo que la subida del valor de los inmuebles será del 4% y se repercutirá así en el IBI: «Tenemos un coeficiente del 0,54, que se pactó por unanimidad en el 2016 para el año pasado, después de numerosas modificaciones en años anteriores y lo mantendremos también este 2018, explican desde el Consistorio. «Ahora bien -continúan las fuentes municipales-, existen bonificaciones importantes para familias numerosas y se tomó también el acuerdo de girar el recibo en dos pagos, como Logroño».