¡QUE VIENE EL LOBO!

La población de lobos en España y en otros países de Europa ha pasado de estar a punto de desaparecer, a un crecimiento acelerado. Ya se han identificado en Castilla y León, Galicia, Asturias, Cantabria, La Rioja, Castilla la Mancha, País Vasco, norte de Madrid, Andalucía y Extremadura.

Una situación aplaudida por ser una apuesta por la regeneración de la naturaleza y la mejora de nuestro entorno. Nada que reprochar como principio, pero el análisis no es tan sencillo, por dos motivos. El primero, el enorme daño que hace al sector ganadero, cuyas reses en extensivo son atacadas una y otra vez. El segundo aún no se ha producido, y esperemos que nunca se dé, es el posible daño que puede hacer al ser humano. No olvidemos que se trata de un carnívoro, que ha vuelto a compartir territorio con el hombre, en espacios que para nosotros son de ocio y en los que niños y adultos se mueven sin prever algo tan del pasado como el ataque de animales salvajes.

Pero hablamos de sector primario. El aumento de la población de estos animales ha generado una expansión de su hábitat, invadiendo espacios ganaderos. Las pérdidas que de forma continuada y cada vez más frecuente se producen en muchas zonas de España pueden ser compensadas por ayudas públicas. Sin embargo, estas compensaciones económicas suelen llegar tarde, con frecuencia son escasas y requieren demostrar que el ataque ha sido de lobo y no de otro animal, como perros asilvestrados. Unas ayudas que debieran ser coyunturales mientras se busca una solución definitiva a un problema creado por la propia administración pública, presionada por determinados grupos ya mencionados.

Ahora dicen que reducir su población sería volver al pasado; aunque quizás con la recuperación descontrolada del lobo hemos vuelto a un pasado muy anterior, en un contexto poblacional, económico, social y medioambiental muy diferente.

Nadie duda de la importancia de favorecer la recuperación de especies en vías de extinción, pero sí en la manera de hacerlo.