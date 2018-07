Por una vida sin piojos

Miguel Herreros En 'Help! Piojitos Logroño' se utilizan tratamientos naturales para combatir posibles colonizaciones en el cuero cabelludo IÑAKI GARCÍA Logroño Lunes, 2 julio 2018, 14:23

Los piojos son siempre incómodos compañeros de viaje y tanto la prevención para evitar posibles colonizaciones del cuero cabelludo como la puesta en marcha de tratamientos adecuados en el caso de que el problema ya haya aparecido resultan esenciales. En 'Help! Piojitos Logroño' son expertos en estas situaciones, ofreciendo un completo asesoramiento en sus instalaciones de la calle Duquesa de la Victoria, 70-72, bajo.

La franquicia, que tiene su sede central en Benidorm, lleva algo más de dos años en la capital riojana y a los mandos se encuentra Ana María Leo. «Me animé a abrir este centro porque quería lanzarme a un negocio relacionado con mi formación y observé que no había nada parecido aquí», apunta. «Me apetecía, además, apostar por la innovación», añade.

La clave de la propuesta de 'Help! Piojitos Logroño' reside en el uso de tratamientos naturales. «No utilizamos ningún producto químico», recalca la responsable del centro logroñés. «Nuestro método de trabajo consiste en la aspiración, en la utilización de lendreras profesionales, humedecer el cabello sólo con agua y, por último, revisar gracias a una lupa y una luz cada mechón del cuero cabelludo para comprobar que no quedan restos de piojos, liendres o ninfas», enumera Leo. «Si los hay, los retiramos manualmente», concluye su explicación. Además, en 'Help! Piojitos Logroño' se les ofrece a los clientes un completo protocolo de prevención para detectar de forma precoz la presencia de piojos o liendres.

Estos tratamientos se pueden aplicar a personas de todas las edades. «De hecho, los hemos aplicado a bebés de pocos meses y a gente de 98 años», expone Ana María Leo, quien hace igualmente hincapié en que el centro logroñés es el primero de España en establecer un convenio de colaboración con la campaña 'Mechones solidarios'. «Hay gente que quiere donar pelo y no puede hacerlo por tener piojos», cuenta la responsable del negocio. «Nos hemos puesto en contacto con todas las peluquerías riojanas asociadas a este proyecto y los clientes pueden venir derivados de ellas o podemos ser nosotros los que les ofrezcamos el contacto a aquellas personas que deseen hacer la donación», continúa. «Nosotros les entregamos un certificado de que su cuero cabelludo está libre de piojos y liendres», concluye.

Los interesados en contactar con la empresa en La Rioja pueden hacerlo a través de los teléfonos 941-128549 y 627213530, de la página web www.helppiojitos.com o del correo electrónico logrono@helppiojitos.com.