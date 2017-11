«La vida y la muerte tendrían que formar parte del currículo escolar como en otros países» Magdalena Pérez, ayer en el Aula Mémora. :: jonathan herreros «Todos jugamos un papel fundamental en el duelo: los padres, los profesores, los pediatras, los amigos y los psicólogos cuando hay experiencias difíciles» Magdalena Pérez Psicóloga especialista en duelos LUIS JAVIER RUIZ* LJRUIZ@DIARIOLARIOJA.COM LOGROÑO. Miércoles, 15 noviembre 2017, 00:03

La muerte sigue siendo el gran tabú occidental... pese a que es la única realidad de nuestro futuro que todos conocemos. Le damos la espalda, «como a todo lo que nos crea malestar», apostilla Magdalena Pérez, psicóloga especialista en psicología clínica y en trabajo con duelos. Ayer abordó en el Aula Mémora la vía para afrontar la pérdida de seres queridos en las clases. «Tendemos a proteger a los menores y a quitarle importancia a esas pérdidas. Eso no ayuda. Se quedan en una posición de desprotección, de soledad y de abandono».

- En una sociedad en la que la muerte es tabú, ¿sabemos trabajar el duelo con los menores?

- Les ofrecemos demasiada protección. Nos da miedo hacerles sufrir o causarles daño. ¿Qué conseguimos? Al esconderles y negarles esa información, que es un hecho natural que forma parte de la vida y que está presente en el contexto que les rodea, lo que hacemos es desprotegerles. No les enseñamos a integrar todo esto, a comprender qué es lo que sucede y a tener herramientas para manejarse en una cuestión que forma parte de la vida y del crecimiento normal del menor.

- En las aulas, ¿cómo se debe afrontar esas pérdidas?

- En el contexto educativo se puede trabajar en la formación preventiva, como se hace en muchos países de Europa, en Japón y en Estados Unidos en donde forma parte del currículo escolar. En España no es así y es un tema importante para el que hay muchos recursos para trabajarlo, comprenderlo e integrarlo. Cuando alguien ha tenido una pérdida, si hay una sensibilidad especial, el colegio, el profesor o el nivel intentan hacer un trabajo para acompañar al niño en ese proceso. En algunos sitios se hace y en otros no. Es importante que se trabaje.

- Y en el entorno familiar, ¿cómo se debe afrontar?

- Tendemos a protegerlo y casi ni le hablamos o le quitamos importancia al tema. Eso no ayuda. Es algo que ha pasado, él sabe que ha sucedido porque hay cambios en todos los niveles y si no se le da el apoyo o los recursos que necesita en función de su edad y evolución se queda en una posición de desprotección, de soledad y de abandono al sentir que no forma parte de algo que es importante y de lo que forman parte todos. Es importante darles información para que afronten el proceso y estar pendiente de sus preguntas, que suelen ser complicadas. Que sepa que no le vamos a abandonar, que no va a estar solo, que comprenda que para que alguien muera tiene que pasar algo muy muy grave... Acompañarles en todo esto facilita su expresión emocional y la comprensión.

- ¿Se gestiona igual el duelo por una muerte previsible que la que acontece de manera inesperada?

- Cada duelo es único. En una enfermedad, por ejemplo, da tiempo a que se hagan las despedidas y en un accidente de tráfico no da tiempo a nada. En un proceso de duelo es muy importante cerrar todo y despedirnos para poner todo en su sitio y continuar. En el caso de los accidentes, es más complicado también con los niños ya que hay que trabajar con los miedos asociados a lo que les cuentan que ha pasado. No hay duelos ni pérdidas iguales.

- ¿Qué papel juegan los profesionales de la psicología en el proceso de duelo?

- Todos jugamos un papel fundamental. Lo juega siempre el entorno, sobre todo el padre y la madre, pero es importante el papel que tenemos todos los que estamos alrededor: los maestros en el colegio, los pediatras, los amigos, sobre todo en el momento de la adolescencia, y también los profesionales de la psicología, que actuamos cuando son duelos muy complicados y con experiencias difíciles.