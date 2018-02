«La vida era un infierno. Tenía miedo. Estaba en peligro a todas horas»

Con 48 años, Andrés (nombre ficticio) trata de recuperarse de los efectos de una crisis, la económica, que se llevó por delante a su boyante pyme. La levantó, explica con orgullo justificado, después de sobrevivir al infierno; de dejar atrás a la peor compañera de viaje; de esquivar a una muerte previsible que, cree, en alguna ocasión llamó a su puerta. Tenía un nombre: heroína.

Andrés vivió, como él mismo define, el infierno del 'caballo'. De aquella heroína que arrasó con una generación y que causó estragos en los 80 y en los 90. Hasta ella llegó siguiendo el mismo camino que hoy recorren los nuevos consumidores: una tenebrosa senda que comienza con los escarceos con la marihuana y el hachís y que va subiendo escalones hasta llamar a las puertas del infierno. En tiempos de jeringuillas nunca se pinchó. Eligió otras formas de consumo. Quizá eso le permitió completar un giro vital de 180 grados que le convirtió en el empresario de éxito que ha sido y que será.

Habla entrecortado. Deja más de una frase en el aire. Como quien recuerda sin querer recordar. Como quién sigue preguntándose cómo pudo hacer lo que hizo. «No estoy metido en ese mundo y me sorprende que la gente joven consuma heroína. Ahora hay más información y no es una droga nueva como lo era en aquel momento. Aunque no lo hayan vivido de cerca, tienen que tener alguna idea de lo que fue aquello. Para nosotros era diversión. Nos dijeron dónde podíamos acabar pero no nos lo creímos y por alguna razón elegí decir sí».

Aquella decisión fue un camino hacia el abismo. «Con 19 años empecé a tontear con la heroína. Estuve consumiendo unos dos años sin engancharme... pero llegó un momento en el que no podía dejar de consumir».

En el imaginario colectivo aún duelen las imágenes de jeringuillas en las calles; de cuerpos consumidos y tatuados a golpe de pinchazos; de delincuencia callejera... Se asocian, en muchas ocasiones, a grandes ciudades, a barrios marginales, a guetos de pobreza y droga. «Aquí pasaba lo mismo», corrige Andrés. No hay que irse a Madrid, a Bilbao o a Barcelona.

El infierno

«Era muy sencillo acceder a la heroína». Sólo hacía falta conseguir dinero. ¿Cómo? Como fuera. «Tenías que robar, tenías que hacer cualquier cosa... Era todo un infierno. La vida era un infierno y te acompañaba un constante sentimiento de miedo porque estábamos en peligro a todas horas. Nunca más quiero tener ese miedo, aquel sufrimiento de vivir en la marginalidad», dice desde la privilegiada posición de quien ganó la batalla y suma lustros limpio. Miedo y envidia, «mucha envidia sana de las personas normales que veía en la calle».

Él reaccionó a tiempo. «Te das cuenta de que era muy peligroso. Eres consciente de que puedes morir, terminar en la cárcel, enfermar gravemente, de que estás destruyendo tu vida y tu salud... pero todo giraba en torno a la heroína. Es una trampa de la que no puedes salir, es superdifícil salir».

Lo intentó por todas las vías. «Me fui con mi padre y nos encerramos en un pueblo en la sierra; acudí a un servicio de la Comunidad Autónoma... y al final llegué a Proyecto Hombre», en donde ahora es voluntario. A los 27 años la pesadilla se acabó. «No es mérito mío. Es mérito de mis padres, de los terapeutas de Proyecto Hombre. Lo único que hice fue recibir ayuda, dejarme ayudar y esforzarme en mi beneficio».