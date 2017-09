El mar, vestido con papel Cristina García, junto a su hija, con el vestido ganador. :: c.g. Cristina García gana por tercera vez un concurso de trajes de papel I. ÁLVAREZ Martes, 19 septiembre 2017, 23:52

Cristina García Sigüenza acaba de confirmar el dicho popular que asegura que 'no hay dos sin tres'. Esta diseñadora calagurritana y profesora de la Escuela Superior de Diseño de La Rioja (Esdir) no puede estar más satisfecha. Y es que, por tercer año consecutivo, ha ganado el Concurso Internacional de Vestidos de Papel de la localidad vizcaína de Güeñes, esta vez en la categoría de 'Diseño y originalidad'. Si en la pasada edición, la diseñadora de Calahorra logró otro primer premio del certamen con un 'look' basado en la moda parisina, este año ha conseguido la máxima valoración del jurado con un diseño dedicado a los pescadores vascos.

'Arrantzaleen Omenaldia' ('Homenaje a los pescadores', en euskera) es el nombre del vestido presentado por la docente de la Esdir para el que se inspiró en la figura paterna del modisto vasco Cristóbal Balenciaga. «Su padre era pescador y por eso el tema del mar como homenaje a los pescadores del País Vasco», explica Cristina García.

El modelo está elaborado con papel crespón y consta de un vestido, un abrigo y un tocado, en colores azules, negro y blanco. La mayor complejidad en su confección ha sido «dar forma a los volúmenes», confiesa la diseñadora calagurritana, quien además es directora de la Pasarela 'Ciudad de la Verdura' de Calahorra. Las formas de las olas -señala- son una de las piezas fundamentales del vestido, cosido con hilo en su totalidad (el certamen prohibe el uso de otros materiales, como el pegamento). «Me he acordado mucho del duro trabajo de los pescadores, de la tristeza de tener que dejar tu casa para irte al mar», añade.

«Me he acordado mucho del duro trabajo de los pescadores»

Güeñes, un municipio con una importante industria papelera, celebró el pasado sábado la última edición de su concurso de vestidos de papel, en el que participaron 65 diseñadores (11 para las categorías infantiles y 54 en las de adultos). «Estoy encantada con el premio, porque verdaderamente no me lo esperaba, ya que había muchísimo nivel entre los participantes», sostiene García.

La diseñadora ha dedicado buena parte de sus vacaciones a dar forma a la idea que le sugirió el trabajo en el mar del padre de Balenciaga. «No he podido salir ni en fiestas (de Calahorra)», dice con la satisfacción de saber que tanto esfuerzo ha merecido la pena.

El premio, además, lo comparte con su hija Elisa, que fue la encargada de lucir el vestido en la pasarela de Güeñes.