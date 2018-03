Vendidos ocho de los doce envases de paté de foie con listeria distribuidos en La Rioja El mousse de foie contaminado se fabrica en Navarra. :: lr El establecimiento BM donde se comercializaron las unidades del producto contaminado asegura tener localizados a los compradores CARMEN NEVOT LOGROÑO. Jueves, 15 marzo 2018, 23:48

De los doce envases de mousse de foie contaminados con la bacteria Listeria monocytogenes distribuidos por la empresa navarra Katealde en La Rioja, ocho ya han sido comercializados, aunque los compradores ya habrían sido localizados y en breve la cadena BM, en la que se han vendido los productos afectados, se pondrá en contacto con los clientes para que devuelvan el paté y se abstengan de consumirlo. Así lo informó ayer la propia compañía de supermercados a este diario. Antes ya habían retirado otras cuatro unidades con la mencionada bacteria y apartado también de forma preventiva el resto de productos refrigerados del mismo fabricante.

El artículo en cuestión, que se elabora en la localidad navarra de Alsasua (foie 50% foie-grass de la marca Katealde, envasado al vacío, envase de 2x40 gramos) había sido vendido, en concreto, en el supermercado BM, situado en la calle República Argentina de Logroño, donde desde el primer momento se colocaron carteles advirtiendo de lo sucedido.

LA INFECCIÓN ¿Qué es la listeriosis? Es una infección grave causada por el microbio Listeria monocytogenes. Las personas por lo general se enferman con listeriosis después de comer alimentos contaminados. La enfermedad afecta principalmente a mujeres embarazadas, recién nacidos, adultos mayores y personas con el sistema inmunitario debilitado. Es poco común que personas en otros grupos se enfermen con una infección por Listeria. ¿Cuáles son los síntomas? Puede causar una variedad de síntomas según la persona o la parte del cuerpo afectada. La Listeria puede causar fiebre y diarrea de manera similar a los otros microbios transmitidos por los alimentos, pero este tipo de infección por Listeria es raramente diagnosticado. Los síntomas en personas con listeriosis invasiva, es decir, cuando la bacteria se ha propagado más allá de los intestinos, dependen de si se trata de una mujer embarazada o no. Las embarazadas, generalmente, sólo presentan fiebre y otros síntomas similares a los de la influenza, como fatiga y dolores musculares. Sin embargo, la infección durante el embarazo puede causar aborto espontáneo, muerte fetal, parto prematuro o infecciones potencialmente mortales en el recién nacido. En el resto de personas, los síntomas pueden incluir dolor de cabeza, rigidez en el cuello, confusión, pérdida del equilibrio y convulsiones, además de fiebre y dolores musculares. ¿Es una enfermedad grave? La mayoría de las personas con listeriosis invasiva requiere atención hospitalaria y aproximadamente una de cada cinco muere por la enfermedad Cuando la listeriosis ocurre durante el embarazo, puede causar aborto espontáneo, muerte fetal o muerte del recién nacido. ¿Cómo se diagnostica y trata? Generalmente se diagnostica cuando en un cultivo bacteriano crece la Listeria monocytogenes a partir de un tejido o líquido del cuerpo y se trata con antibióticos.

En paralelo, según informó ayer a este diario el jefe del servicio de Inspección y Consumo, Carlos Felices, el establecimiento «inició un rastreo de aquellos clientes que pagaron con tarjeta y que pudieron comprar ese producto para ponerse en contacto con ellos».

La Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición (AECOSAN) activaba la alerta sanitaria por la presencia de la mencionada bacteria. El aviso llegaba de forma inmediata a la Dirección General de Salud y Consumo de La Rioja a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI) y el mismo día, el pasado miércoles, personal de Inspección y Consumo se acercó hasta el establecimiento y comprobó 'in situ' que efectivamente habían retirado aquellas unidades que aún no habían sido vendidas. No obstante, el fabricante ya se había puesto en contacto con todos sus clientes distribuidores para efectuar la retirada del producto en cuestión.

El paté fabricado por la empresa Katealde, Artesanos, S.L., ubicada en Alsasua (Navarra), había sido distribuido, además de en un sólo establecimiento de La Rioja, en las comunidades de Andalucía, Cantabria, Islas Baleares, Madrid, Navarra y País Vasco.

Como medida de precaución, Sanidad aconseja a las personas que tengan en su domicilio alguno de estos productos que se abstengan de consumirlos y, en caso de haberlo consumido y presentar alguna sintomatología, acudir a un centro sanitario.

Según explicó ayer Carlos Felices, la listeriosis es una enfermedad que tiene una baja morbilidad, es decir, «que afecta a un porcentaje muy pequeño de la población expuesta, aunque es cierto que tiene una mortalidad importante dentro de lo que son las enfermedades de origen alimentario», apuntó. No obstante, explicó que para enfermar tiene que haber una predisposición y afecta principalmente a personas inmunodeprimididas, mayores, embarazadas y niños.