Veinte colectivos denuncian que «multitud de riojanos» estarán meses sin subsidios Un ciudadano lee la solicitud para la renta de ciudadanía. :: díaz uriel El escrito, que entregan hoy en la Consejería de Políticas Sociales, alude a una bolsa de afectados en el paso de las ayudas sociales del IMI y AIS a la renta de ciudadanía M. MAYAYO LOGROÑO. Martes, 10 octubre 2017, 23:54

Una veintena de organizaciones, asociaciones, partidos, colectivos y plataformas de la sociedad civil de La Rioja entregarán hoy en la Consejería de Políticas Sociales varios cientos de firmas recabadas entre la ciudadanía para denunciar la situación que «están padeciendo multitud de personas y familias, castigadas por la exclusión social o en riesgo, que estarán -aseguran- al menos nueve meses sin cobrar apenas ningún tipo de ayuda, al paralizarse desde mayo el IMI (Ingreso Mínimo de Inserción) y la AIS (Ayuda de Inserción Social)». En el escrito, acusan al Gobierno de «nefasta gestión en la puesta en marcha de la Renta de Ciudadanía» y lanzan una batería de preguntas al presidente de La Rioja, José Ignacio Ceniceros, al que piden que aclare por qué se ha paralizado desde mayo el IMI y la AIS.

Desde la Asociación Vecinal Madre de Dios, Juan Carlos Martínez asegura que una vez aprobada la ley de Renta de Ciudadanía en abril se dejaron de tramitar las tradicionales ayudas de inserción social. Los que hasta abril eran perceptores del IMI y el AIS (en torno a 1.500 según el Gobierno) pasaron a ser considerados de forma automática beneficiarios de la nueva renta de ciudadanía desde el 5 de septiembre (cuando la ley entró en vigor).

Sin embargo, Martínez expone que se generó una bolsa de personas y familias que se han quedado en tierra de nadie, en la más completa indefinición legal. Según señala, este grupo -que cifra en varios cientos de afectados sin poder precisar el número- solicitó las ayudas en mayo, junio, julio y agosto pero no se llegaron a tramitar porque el IMI y el AIS ya estaban desactivados y la nueva renta de ciudadanía aún no estaba en vigor. La consecuencia es -según indica- es que esas personas no pueden acceder a ayuda alguna y van a estar, al menos, nueve meses sin cobrar prácticamente nada.

Desde el Gobierno de La Rioja, la directora general de Servicios Sociales, Celia Sanz, puntualiza. La ley se aprobó en abril pero no entró en vigor hasta el 5 de septiembre, de forma que en este lapso las nuevas solicitudes (de mayo a agosto) entraron como peticiones de IMI y AIS, y, en éstas, la administración dispone de tres meses para resolver. Así se registraron y así siguen su curso. La directora general insiste en que estos casos están pendientes pero no se han dejado de cursar. Es más, el reglamento que desarrolla la Ley de Ciudadanía, aprobado el viernes pasado, se publicará probablemente hoy en el Boletín Oficial de La Rioja. Esto significa que desde mañana las solicitudes que integran esa bolsa en espera (iniciadas como IMI y AIS) comenzarán a revisarse para ver si cumplen los requisitos conforme a los nuevos criterios de la renta de ciudadanía. Para este proceso la ley marca un plazo de dos meses. Preguntada Celia Sanz acerca del momento en el que esas personas podrán cobrar la renta, la directora general remitió al articulado de la ley e insistió en que se tramitarán de forma preferente.

Un segundo bloque de críticas expresada desde la asociación Madre de Dios se dirige a la renta de ciudadanía como tal. Aseguran que habrá familias que cobrarán menos que con el IMI y el AIS. La renta de 430 euros sólo beneficia -dicen- a familias de hasta 4 miembros, por encima se percibe el tope de 672 euros cuando con el IMI se superaban los 870 euros. Celia Sanz responde que ahora el modelo es proporcional, la cuantía de partida es más alta, se amplían los requisitos y en los casos con gran número de miembros se podrán solicitar dos rentas de ciudadanía.