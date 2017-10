Un vehículo se empotra contra un monolito en Casalarreina Aspecto del coche empotrado contra el bloque de piedra instantes después del suceso. :: l.r. El siniestro se saldó sin heridos, aunque obligó a actuar a los bomberos por las llamas que se generaron tras el impacto DIEGO MARÍN A. Lunes, 30 octubre 2017, 00:02

Logroño. Un espectacular accidente sobresaltó el sábado Casalarreina. Pasadas las 20.30 horas un vehículo se estampó contra el monolito de la glorieta de la entrada a la localidad por la carretera de Tirgo. Al parecer, el coche no disminuyó adecuadamente la velocidad, tampoco maniobró como debía y acabó chocando de frente contra el bloque de piedra con el escudo de Casalarreina que da la bienvenida a los conductores. A pesar de lo aparatoso del siniestro y de que el turismo quedó prácticamente como siniestro total, no hubo que lamentar heridos. Aunque hasta el lugar de los hechos acudieron tanto los Bomberos del CEIS de Haro como la Guardia Civil del propio cuartel de Casalarreina para realizar el oportuno atestado del accidente, según testigos presenciales no acudió ninguna ambulancia porque no fue preciso.

Una mujer de unos 58 años, vecina de Tirgo, se identificó como la conductora del vehículo siniestrado y que impactó de frente contra el bloque de piedra. El coche, un Volkswagen Golf con matrícula de Navarra, quedó empotrado contra el monolito y, al parecer, el impacto provocó que se incendiara, lo cual obligó a actuar a los bomberos. Testigos presenciales describen que «milagrosamente, ni pasó nada ni se cayó el monolito». Junto a la conductora también debía de viajar otra persona que parece que resultó igualmente ilesa.

El Ayuntamiento de Casalarreina colocó años atrás ese bloque de piedra en la entrada al municipio por el Este construyendo una glorieta que regula el tráfico del cruce entre la avenida de la Paz y la carretera LR-310 (Cihuri) y el camino de Baños, precisamente para obligar a los conductores a reducir la velocidad al introducirse en el casco urbano por el puente sobre el río Oja.

Por otro lado, una persona resultó herida la madrugada del sábado al domingo tras atropellar con su vehículo un corzo en las cercanías de Alesanco. De acuerdo con información facilitada por SOS-Rioja, el suceso se registró a las 2.16 horas en la LR-207 y obligó a evacuar al herido a urgencias del Hospital San Pedro.