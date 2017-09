«Muchos vecinos se empadronan en Navarra por las facilidades que tienen allí» Pablo Aranda, alcalde de Alcanadre, cree que la clave ya no está en aumentar la población, sino «en fijar la que tenemos» MARÍA FÉLEZ Calahorra Martes, 12 septiembre 2017, 08:02

Las cosas tampoco son fáciles en municipios medianos. Alcanadre cuenta en la actualidad con 695 habitantes, pero si echamos la mirada atrás vemos que en los últimos diez años ha perdido casi un centenar de vecinos. Hay 300 menos que en los años 80 y 1.100 menos que en los 40, cuando tocó su techo poblacional con 1.869 habitantes. Pablo Aranda asumió la Alcaldía con una lista independiente, compuesta por jóvenes.

- ¿Qué se puede hacer para que aumente la población en un municipio como Alcanadre?

- Hemos llegado a un momento en el que la clave ya no está en aumentar la población, sino en fijar la que tenemos. Desde los municipios no tenemos muchas herramientas para poder hacerlo porque lo importante es mantener los servicios básicos, como la educación, la sanidad o los servicios sociales y esos dependen del Gobierno de La Rioja, no de nosotros.

-¿Cuál es el principal problema que tiene Alcanadre?

-La gente joven quiere trabajo y aquí excepto por las bodegas no hay industria, por lo que la gente trabaja en los polígonos de Logroño o alguno en los servicios de Calahorra. Al final terminan viviendo lo más cerca posible de sus puestos de trabajo. Además, en Alcanadre tenemos otro problema y es que hay mucha gente que está empadronada en Navarra. Tenemos Lodosa a apenas cuatro kilómetros y hay mucha gente que se empadrona allí para tener beneficios fiscales o de ayudas. Eso también es un problema importante en esta localidad.

-Hay algunos municipios que están tomando medidas, ¿cuáles son las que propone el Ayuntamiento de Alcanadre?

-Desde que entramos en el Ayuntamiento nos propusimos varias cosas como el hecho de que el Consistorio regala terrenos a las empresas que lleguen a él con la condición de que contraten a vecinos del municipio. Para estos presupuestos, además, vamos a incluir partidas para ayudas a escolares, queremos que Alcanadre sea atractivo para vivir.