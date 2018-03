Vasallos y señores 'La Jura de Santa Gadea', de Marcos Hiráldez Acosta. Una obra de 1864. (Palacio del Senado de España, Madrid). «Nunca tendré compasión por los que no supieron morir a tiempo», RODRIGO DÍAZ DE VIVAR (EL CID) JORGE ALACID Sábado, 24 marzo 2018, 23:45

Algunos lunes nacen raros. Más raros de lo habitual. Tan raros que contaminan de rareza al conjunto de la semana, dominada en la vida pública riojana por las piruetas propias de un escenario político convertido en blanco móvil. Nadie sabe contra quién disparar: todo se mueve.

Lunes

En el PSOE confiesan su extrañeza por la repentina ausencia de la patronal riojana en su reunión con los agentes sociales para informarles de su iniciativa en favor de un pacto para mejorar las infraestructuras. En la FER alegan problemas de agenda para justificar su ausencia, aunque cuando muere el día, José Ignacio Ceniceros confiesa ante su ejecutiva que le había molestado la presencia de representantes del empresariado en la sede socialista, justo 24 horas antes de que les hubiera citado en el Palacete, y así lo había hecho notar. A los dirigentes del PSOE les sale una vena senequista: sonríen hacia adentro, porque semejantes maniobras refuerzan su línea argumental. A saber: que las cosas del Palacete no han cambiado tanto de Pedro Sanz a su sucesor. «La única diferencia es que Ceniceros saluda más», ironizan. O no: tal vez no hay ironía en esa frase.

Martes

En el Parlamento comparecen dos de las tres consejeras que rodean a Ceniceros. Deben replicar a las acusaciones de escaso celo en defensa del turismo regional. Hay quien detecta en Leonor González Menorca y Begoña Martínez Arregui la distancia propia entre quien tutela esas atribuciones directamente y quien pasaba por allí y preferiría estar en otro sitio, lo cual no disimula. La primera sostiene una cartera tan multicompetencial que algo tiene de potro de tortura, lo cual puede explicar el semblante melancólico que luce de un tiempo a esta parte. Como si también ella prefiriese estar en otro sitio.

Miércoles

Reunión de seguimiento del pacto entre Gobierno y Ciudadanos, con el monotema en la agenda: la ADER. Ah, la ADER. Ese misterioso departamento donde Diego Ubis y los suyos reclaman mayor movimiento, un dinamismo a la altura de sus expectativas. Pero en el Palacete, tropiezan con lo de siempre: con un frontón. En el Gobierno parecen enrocados ante las exigencias de Ciudadanos, lo cual justifica el rostro adusto que exhiben los bancos naranjas al día siguiente en el Parlamento. Y explica también el tono mordaz con que su portavoz distingue en los últimos tiempos al Gobierno: ese aire de novio despechado que augura tormenta.

Jueves

Idus de marzo a la riojana. Carlos Cuevas procura sin éxito robar a su jefe el protagonismo en el Parlamento con una intervención tan peculiar en el debate sobre infraestructuras que logra tal vez su objetivo no confeso: engrandecer la figura de José Ignacio Ceniceros. Quien se pasa la sesión en plan esfinge, cuchicheando con Arregui o aceptando los caramelos que le allega María Martín. Cuando sale al atril, avisa al PSOE: por su parte, sólo encontrará cariño. No habrá reproches. Se los reserva para algunos queridos compañeros de su partido. Aunque propina de pasada alguna colleja a los bancos socialistas de pasada, lo cual ayuda a confirmar que, en efecto, eso de que el PSOE tomara el lunes la iniciativa molestó sobremanera en el Palacete.

Viernes

Resumen de la semana política: que del Palacete se desprende un estado de ánimo donde sigue viva la idea, aunque cada vez más mortecina, de que algunos consejeros de Ceniceros operan como caballos retenidos en este gabinete. Al que podrían dotar de un nervio político superior si algún día se animan a saltarse la jerarquía y sacar la cabeza por encima del agua. ¿Puentear a su jefe? Más sutilmente, por decirlo en palabras del clásico: demostrar si son buenos vasallos en busca de buen señor.

Hay viernes tan raros que parecen lunes.