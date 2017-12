Varias asociaciones piden respeto para la familia que perdió a su hijo en un parto domiciliario Imagen de la campaña. / L.R. 'Matronas de Euskadi' y 'El parto es nuestro' lanzan la campaña de apoyo '#YORESPETO' LA RIOJA Logroño Sábado, 2 diciembre 2017, 13:00

Una campaña, impulsada por personas particulares y apoyada por la Asociación de matronas de Euskadi y la Asociación El Parto es Nuestro, pide, desde hoy, respeto por la decisión, y el duelo, de la familia de Logroño que perdió a su bebé en un parto en el domicilio recientemente. "El objetivo es pedir respeto porque se puede parir en casa segura y se está juzgando un duelo", reza en la nota conjunta que han publicado ambos grupos.

La campaña, ‘YoRespeto’, que ha comenzado con fotos que particulares se han hecho con el hashtag #YORESPETO, quiere "sostener y proteger a unos padres que eligieron, de manera amorosa y meditada, lo mejor para su hijo. Para decirles que no están solos, que respetan su duelo, entienden sus razones y saben que, por desgracia, la seguridad total no existe".

En el texto se agrega que, "si bien la noticia del fallecimiento del bebé tras su traslado primero al San Pedro, y después al Hospital de Cruces, así como el detalle de que la madre trabaja como matrona ha trascendido, la historia se ha contado incompleta y con errores", lo que a juicio de estas agrupaciones "ha generado juicios hirientes hacia su elección que han azotado, aún más, el dolorido corazón de una familia".

Controles

En el texto se especifica que "el matrón Soler, quien fue la persona que le atendió, narra cómo, durante el parto, se realizaron los controles de la práctica clínica y en todo momento fueron normales, no surgió ninguna complicación en el parto (como se ha dicho en alguna información) y, de hecho, los signos eran tranquilizadores (líquido amniótico claro y patrón cardiaco fetal reactivo)".

Según publican en la nota, dicho matrón expresa que "en ningún momento se detectó ninguna complicación ni se puso en riesgo la vida del bebé ni de su madre, y se tomaron todas las medidas y se utilizaron todos los medios para identificar posibles riesgos y la progresión del parto también fue dentro de los límites de normalidad".

Apelan igualmente a que las diferencia entre un control hospitalario y un control en el domicilio son muy parecidos: "Es muy parecido, porque se usan los medios técnicos necesarios (auscultación fetal, color del líquido amniótico)".

La campaña clama: "Se puede parir segura en casa. Se puede dar a luz en casa para esa mujer (con embarazo sin factor de riesgo, segundo hijo, controles normales…) era una opción tan segura como parir en el hospital, y lo fue durante todo el proceso".

Derecho a elegir

La Federación de Asociaciones de Matronas de España, tras este caso, ha destacado, en un comunicado, que "toda mujer tiene derecho a elegir el parto que desee" y añaden que "la evidencia científica demuestra que, cuando el parto es atendido por un profesional, ofrece buenos resultados".

La Asociación de Matronas de Euskadi expresa: "El parto en casa es igual de seguro que en el hospital" y ha recordado que "la Organización Mundial de la Salud reconoce a las madres el derecho a elegir el lugar del parto".

"El embarazo y el nacimiento, en tanto se trata de procesos vitales, están sujetos a la posibilidad de que sucedan situaciones clínicas que conlleven a consecuencias tan graves como la acontecida. Mientras no se demuestre que haya existido una negligencia en la atención a la mujer, carece de sentido atribuir al lugar del parto esta fatalidad, pues es una posibilidad que puede ocurrir en cualquier ámbito, incluido un hospital", citan en dicha nota.

"El niño nació sin tono muscular"

Según explica Soler, el niño fallecido "nació sin esfuerzo respiratorio y sin tono muscular e, inmediatamente, se llamó a una ambulancia para su traslado mientras se realizaban las maniobras para su reanimación, realizando al bebé los cuidados que requería. Cuando llegó la ambulancia, el bebé tenía frecuencia cardíaca y saturación y, una vez estabilizado en el domicilio, se le trasladó al San Pedro".

“Preguntarse qué hubiera pasado si hubiera nacido en el hospital es como preguntarse qué hubiera pasado si hubiera nacido en el Hospital de Cruces en vez del San Pedro; era un parto donde en ningún momento se esperaba este resultado”, argumentan en la nota.

"No juzgamos"

"Con esta campaña la Asociación de matronas de Euskadi y la Asociación El Parto es Nuestro quieren decirle a los padres: "Él ya no está y su familia siempre sentirá su ausencia. Y alrededor de su recuerdo, y de su familia, estamos todas y todos los que les entendemos y no les juzgamos porque sabemos que su madre eligió lo mejor, meditada y amorosamente y sabemos que, por desgracia, la seguridad total no existe. Así, el #YoRespeto, da lugar a carteles con #YoRespetoVuestroDuelo, #YoRespetoVuestraDecisión, #YoRespetoLaVida, o #YoRespetoLaMuerte plasmadas en unas fotos, que un fotógrafo profesional, ha hecho con distintas personas que quieren arropar a esta familia. La campaña se lanzó el ayer viernes en las distintas redes sociales", concluyen.