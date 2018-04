DOS VARAS DE MEDIR Representantes del PP y de Cs, durante la reunión mantenida ayer en las instalaciones del hotel Marqués de Vallejo en Logroño. :: díaz uriel Cs y PP ofrecen cuantificaciones antagónicas del cumplimiento de los acuerdos en Logroño, Calahorra y La Rioja en una reunión a la que no acudió Ceniceros TERI SÁENZ* ESAENZ@DIARIOLARIOJA.COM LOGROÑO. Jueves, 19 abril 2018, 21:25

O la balanza que cada uno emplea tiene un fiel distinto o PP y Cs firmaron acuerdos de gobernabilidad distintos al inicio de legislatura. La anunciada reunión entre las cúpulas de ambas formaciones para evaluar el grado de cumplimiento del conjunto de pactos a petición de la formación naranja tras denunciar «muy graves» incumplimientos se saldó con una radical diferencia de interpretaciones.

Para empezar, sobre la gestión del propio encuentro. «No recibimos ninguna carta, sino que nos enteramos del interés de Ciudadanos por reunirse por el periódico y luego se habló por teléfono», reveló la secretaria general del PP, María Martín, que compareció ante los medios tras el portavoz autonómico de Cs, Pablo Baena, hurtando la ocasión de contrastar conjuntamente las lecturas de cada una de las partes. Entre ellas, la ausencia en el cónclave celebrado en el hotel Marqués de Vallejo del presidente del Gobierno regional y de los populares riojanos, José Ignacio Ceniceros. Una circunstancia que Baena tachó de «falta de consideración» y que Martín atenuó afirmando que «es cada partido el que decide quiénes son sus propios interlocutores». Y añadió: «Los portavoces del Partido Popular son los de cada grupo institucional, como no puede ser de otra manera; nos reuniremos cuando sea necesario, pero por eficacia y eficiencia hay que mantener esos portavoces en ambos grupos municipales y en el Grupo Parlamentario Popular».

La mayor divergencia, sin embargo, giró sobre la ejecución de los puntos recogidos en los documentos rubricados tras los comicios del 2015 para que el PP pudiera gobernar en la Comunidad Autónoma, Logroño y Calahorra. En opinión de Baena, hay una brusca asimetría en el grado de cumplimiento de cada uno de ellos y en La Rioja está mucho menos desarrollado que en los dos principales ayuntamientos de la región. «Según quién está al frente de cada institución, van a diferentes velocidades», señaló el dirigente de Cs lamentado la situación del que permitió a Ceniceros ocupar el Palacete y que, a su juicio, presenta un 80% de incumplimientos, «muy por debajo de la media». En las antípodas de esa valoración, Martín cifró «entre el 83 y el 84%» el nivel de avance en el conjunto de los pactos, desmintiendo las palabras de su compañero ayer de mesa respecto al que rige en la Comunidad Autónoma. «Hace más de tres meses, Cs asumió que el grado de cumplimiento superaba el 65%, con lo cual o se ha dado marcha atrás o hay algo que no cuadra», razonó la también consejera de Salud del Ejecutivo.

El 'caso Gamarra'

Aterrizando en apartados específicos, Baena focalizó su «preocupación» por la falta de concreción de un puñado de asuntos vitales para su partido. Desde la supresión de los aforamientos hasta la reforma del Estatuto de Autonomía y la modificación de Ley Electoral, pasando por la limitación de cargos de libre designación, la auditorías de gestión o la acotación a dos los mandatos posibles. El portavoz autonómico aludió aquí a las declaraciones de Cuca Gamarra en Diario LA RIOJA, en las que no renunciaba a optar por tercera vez a la Alcaldía de Logroño, dejando esta posibilidad en manos del PP sin injerencias de terceros. «Si no cumple lo que firmó, tomaremos las medidas oportunas», se pronunció Baena a preguntas de la prensa, mientras que Martín respondió luego: «No hay que adelantar acontecimientos (...) ahora no toca hablar de candidaturas ni en clave electoral, sino de seguir trabajando por el bienestar de los riojanos».

En esa misma línea, el representante de Cs instó también a «desatascar» el acceso al polígono del Recuenco en Calahorra, las competencias impropias del Ayuntamiento de Logroño en materia de Servicios Sociales -«Gamarra y Ceniceros deben ponerse de acuerdo para que sean financiadas por la Comunidad»- o cuestiones transversales como un estudio «concienzudo» sobre las necesidades de la región en materia educativa y sanitaria. «Nosotros estamos siendo responsables; ellos deben cumplir lo firmado», resumió.

Martín abundó en el mantra sobre la buena voluntad de su partido, aunque apostilló que «el PP aplica las políticas incluidas en sus programas y los acuerdos aportan a ello mejoras puntuales que ambas partes comparten». La secretaria general de los populares adosó aquí un mensaje sobre las intenciones de Cs ante la los comicios del 2019: «Los acuerdos con otros partidos deben ayudar a mejorar la vida de la ciudadanía; jamás deben servir como instrumento de desgaste de los gobiernos ni como estrategias electorales».