¿De vacaciones con tu mascota? Tendrás que cumplir unos requisitos

Jueves, 10 agosto 2017

¿Quieres ir de vacaciones con tu mascota? Si es el caso, debes conocer algunos requisitos que hay que cumplir. Cada vez es más fácil ir de viaje con ella, ya que con el tiempo el número de hospedajes en España que acepta animales en sus instalaciones es mayor, pero para poder alojarse el animal debe tener su propio documento de identificación o pasaporte en regla según recoge la legislación.

Alojamientos en España Sobre alojamientos en los que se permite la estancia de mascotas en España, es cada vez mayor el número de establecimientos que tienen ofertas y en algunos casos incluyen cama, comida y juguetes. Según un estudio de HotelsCombined por comunidades autónomas, es Andalucía con un 24,25 por ciento la región con más alojamientos para mascotas. Le siguen Cataluña (19,64 %), la Comunidad Valenciana (12, 53 %), Galicia (6,63 %) y Castilla y León (3,48 %). Por el contrario, las regiones con menor oferta son Cantabria (2,67 %), Madrid (2,02 %), Murcia (1,94 %), Navarra y La Rioja (0,9 %). Barcelona es la ciudad donde más alojamientos aceptan mascotas, seguida de otras ciudades en Cataluña como Lloret de Mar, Torroella de Montgrí o Sitges. También están Zaragoza y Tarifa (Cádiz) y Nerja (Málaga). Con ello, los establecimientos hoteleros buscan cubrir una necesidad cada vez más demandada y que en mayor medida la cubren las casas rurales. Además, con esta ampliación de oferta se busca conseguir más plazas en hoteles de ciudades y del litoral. Aunque cada establecimiento establece sus propias normas, en la mayoría de ellos la condición para el alojamiento de mascotas es que el dueño es el único responsable del animal y no podrá dejarlo solo en las instalaciones. En algunos casos además, no podrá acceder a zonas concretas como el restaurante.

En el caso de quienes vengan a La Rioja serán los turistas que más difícil lo tengan respecto a las demás regiones españolas, según un estudio de HotelsCombined, que ha hecho un análisis entre comunidades autónomas, tenemos la oferta más reducida en alojamientos para mascotas, del que informa la agencia EFE.

Si estás pensando en irte a otro país, es necesario estar informado de los requisitos que se exigen allí, de lo contrario, el animal puede quedar retenido y entrar en cuarentena para ser devuelto a su lugar de origen, e incluso, ser sometido a eutanasia, corriendo el propietario con todos los gastos generados.

El número no debe exceder de cinco mascotas, de lo contrario se aplicará la normativa comercial al movimiento -salvo si se certifica su participación en concursos o exposiciones-.

Según informa el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente (Mapama) en su web, para viajar a España desde cualquier país de la Unión Europea con perros, gatos o hurones, es necesario portar un pasaporte del animal, pero si se trata de otras especies cada una tiene una certificación específica.

¿Con qué animales se puede viajar en España?

Aparte de los perros, gatos y hurones, se puede viajar con invertebrados, a excepción de las abejas, moluscos y crustáceos.

Con animales acuáticos ornamentales, anfibios, reptiles y algunos tipos de mamíferos como los roedores y conejos domésticos.

Entre las aves, no se puede viajar con gallinas, pavos, pintadas, patos, ocas, codornices, palomas, faisanes, perdices y las aves corredoras.

Las mascotas no podrán viajar antes de haber cumplido los tres meses, aunque hay países que conceden autorizaciones para permitir el movimiento de este tipo de ejemplares por su territorio.

El pasaporte que debe acompañar a perros, gatos y hurones debe ser expedido por el veterinario al que acude y revisa a la mascota normalmente, y el microchip o tatuaje siempre que continúe legible.

El pasaporte debe contener la información sanitaria sobre vacunación y las dosis administradas, sobre todo para el control de la rabia.

Si queréis ir de viaje con vuestras mascotas fuera de España, no olvidéis consultar las normas a cumplir en cada país para no correr riesgos y no tener ningún disgusto.