«Es urgente actuar contra el clamoroso vaciado del territorio» Lunes, 2 julio 2018, 23:28

Para el presidente de Aragón, encarar el reto demográfico debe elevarse a una «cuestión de estado». Y no sólo por la obligación de que las administraciones atiendan las necesidades de sus ciudadanos al margen de donde vivan, sino por una razón de «justicia social». Desde esas premisas, Javier Lambán alertó del «clamoroso vaciado del territorio» que se está operando en buena parte de su comunidad y también del resto de España, ante lo cual instó a actuaciones de carácter urgente que pasan obligatoriamente por una cooperación vertical entre los ayuntamientos que más cerca sufren esa situación con los gobiernos regionales, el central y también las instancias europeas. «No habrá garantía de éxito si las políticas públicas que se implementen para corregir esta situación no son secundadas por el Estado y la UE», reflexionó para, como sus homólogos, demandar no sólo más recursos, sino que el sistema de financiación autonómico se articule en razón del coste real por persona y los fondos de cohesión comunitarios asuman la despoblación como una prioridad. En el capítulo de propuestas concretas, Lambán destacó el refuerzo del presupuesto de la Ley de Dependencia, las políticas de empleo rural o mejores comunicaciones.