The Gulps: unidos por la música

En marzo del año 2017 se formó en Londres el grupo The Gulps. Sus integrantes, entre los cuales hay dos calagurritanos, el cantante Javier Asensio (Harry All) y el guitarrista Juan Carlos Martínez (Charly Green), se conocieron porque estudian música en la misma universidad: The Institute of Contemporary Music Performance (ICMP).

Se trata de una banda internacional ya que sus otros componentes proceden de diversos países. El bajista, Simón Mouchard, es francés; el batería, Raoul Khayat, libanés, y el otro guitarrista, Francesco Buffone, procede de Italia.

Sin duda alguna disfrutan sobre el escenario y le ponen pasión, energía y una entrega total. Algo que les ha llevado a abrirse un hueco en la intensa escena musical londinense.

Una web especializada británica compara el sonido de The Gulps con The Rolling Stones, The Clash y The Strokes

Han actuado en las mejores salas y pubs de la capital británica y también en diversos festivales como Camden Rock y Soma Fest. El último fin de semana de agosto tienen asegurada su presencia en el Byline Festival, evento multidisciplinar que cuenta con el colectivo punk ruso Pussy Riot y al cantautor indie inglés Badly Drawn Boy como cabezas de cartel. The Gulps tocará el sábado 25 de agosto, antes de Pussy Riot, según nos comenta Javier.

Pero The Gulps no se queda en el aspecto musical, sino que trasciende a otras disciplinas artísticas. En ese sentido entra en escena otra calagurritana, Sandra López (que trabaja con el nombre artístico de Sandra Crilo). Se encarga de la realización y edición de sus videoclips.

El 19 de octubre del año 2017 publicaron su primer single y vídeo 'Someone Like You', el 10 de marzo del 2018 sacaron 'My Girl From Liverpool' y ya tienen grabado el tercero, que se titula 'Hangover of Flowers' y se podrá ver y escuchar este verano.

Javier llegó a Londres hace tres años, después de terminar su carrera en Derecho, con el objetivo de estudiar un máster en guitarra eléctrica y crear una banda para formar parte de la industria musical londinense. Juan Carlos está desde hace dos años, cursa el mismo máster y también tenía la ilusión de formar un grupo. Sandra estudió diseño gráfico en Zaragoza y lleva dos años y medio en la capital británica. Se trasladó allí buscando las posibilidades e inspiración de una ciudad cosmopolita como esta. Los tres se conocían desde hacía tiempo.