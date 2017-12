Ultimátum del Gobierno a Ciudadanos Por sorpresa, su portavoz, la consejera Begoña Martínez Arregui, ha advertido esta mañana a la formación naranja que el Ejecutivo amenaza con prorrogar los actuales Presupuestos JORGE ALACID Logroño Jueves, 7 diciembre 2017, 13:48

La consejería Martínez Arregui amenaza con prorrogar el actual Presupuesto, se niega a destituir a Ureña como reclama la formación naranja y le recuerda que si no garantiza su apoyo quedarán sin aprobarse medidas como la gratuidad de libros de texto o la tarifa plana para autónomos

Utimátum del Gobierno de La Rioja a Ciudadanos. Por sorpresa, su portavoz, la consejera Begoña Martínez Arregui, ha advertido esta mañana a la formación naranja que el Ejecutivo amenaza con prorrogar los actuales Presupuestos y ha recalcado que no aceptará "propuestas que nada tienen que ver con la calidad de vida de los riojanos" como "el cese de un director general", en alusión a la soterrada petición de Ciudadanos para destituir a Javier Ureña, veterano dirigente público que ocupa actualmente la dirección general de la ADER.

Preguntada en la rueda de prensa semanal en la que la portavoz da cuenta de los asuntos abordados en Consejo de Gobierno, Martínez Arregui ha reconocido que, aunque no estaba en el orden del día, el Ejecutivo había tratado las tres enmiendas a la totalidad registradas en el Parlamento por PSOE, Podemos e, incluso, Ciudadanos, formación con la que están negociando los presupuestos.Tras subrayar que el Gobierno riojano acepta "asumir" acuerdos y se muestra dispuesto a "dialogar y negociar en los ámbitos que beneficien a la sociedad" ha añadido, taxativamente, lo siguiente: "En lo que no cederemos será en aquellos asuntos que entendemos que no son una prioridad para la sociedad riojana". Y ha agregado: "Ciudadanos no se tiene que equivocar con el Gobierno. Todas las propuestas que beneficien a la ciudadanía serán aceptadas; y en caso contrario no lo serán".

Más en detalle, la consejera ha concretado a qué tipo de medidas se refería, que quedarían en entredicho si Ciudadanos mantiene su oposición a apoyar las cuentas del 2018. Aludía a la gratuidad de los libros de texto o la tarifa plana para autónomos. A continuación, se ha extendido en consideraciones respecto a la petición de cese, encubierta hasta ahora, de Ureña al frente de la ADER (cuya identidad ha preferido no desvelar: "Pregunten a ellos") y ha mostrado también su oposición a refrendar desde el Presupuesto autonómico decisiones como la subida de sueldo de los parlamentarios recién aprobadas por la Cámara regional. Una medida aprobada por PSOE y Ciudadanos, con el respaldo de Podemos pese a que no figura en la Mesa del Parlamento donde se acordó, que contó con la abstención del PP. "En realidad", ha explicado la portavoz, "el Gobierno no tiene por qué pronunciarse porque es un asunto que compete a la mesa de la Cámara.

La consejera, en esta misma línea argumental, ha lamentado la estrategia seguida por Ciudadanos, que considera propia del "tacticismo político y tacticismo parlamentario". "El Gobierno debe estar por encima de ellos", ha señalado. "Todos los gestos que hemos realizado ha sido de mantener un diálogo y continuar con las conversaciones", ha añadido Martínez Arregui, quien ha reiterado que "es una responsabilidad del gobierno gobernar y tener los presupuestos aprobados cuando antes, no tenerlos en marzo, como sucedió este año". "La responsabilidad también pasa por tener una prórroga de presupuestos a 1 de enero", ha recaldado, no sin afirmar que en el Palacete sigue abierto a la negociación .