Ulises del siglo XXI

La emancipación suele ser considerada como un paso natural, complejo y tardío en nuestro país, que abre paso a la vida adulta. Sin embargo, no es siquiera un paso. ¿Es realmente emanciparse vivir en un pequeño piso de alquiler donde apenas tenemos espacio para dos? ¿Es tener que sobrevivir con ingresos estancados invertidos mes a mes en un piso que no es tuyo? ¿Es vivir sin tus padres pero sin posibilidades reales de comprar una casa y poder formar tu propia familia?

La emancipación es todo un camino. Como Ulises de regreso a Ítaca, debes enfrentarte a los cíclopes del ladrillo, descender al Hades bancario y no ser tentado por los cantos de sirena del crecimiento económico. Un proceso que sabes en que momento empieza pero no cuándo ni cómo termina.

El alquiler es la primera etapa, pero la compra de un piso en el que asentarse de forma definitiva es la gran meta. Cosa seria, aunque en principio no debería ser utópico para una pareja de formación universitaria, con dos carreras cada uno y que se dedican desde hace años a aquello para lo que han estudiado. No suena mal. Sin embargo, la formación y el trabajo no van siempre de la mano y no supone el mercado inmobiliario el mayor freno a la emancipación definitiva, sino el laboral.

¿Con qué cara voy al banco a explicarle que, como autónomo, un mes cobro una cantidad y al siguiente quizá la tercera parte? ¿Qué es eso de que hay que sumar el 10% de tasas y otras comisiones al precio del piso? ¿Por qué mi barrio es tan caro? ¿Cómo voy a pagar esa hipoteca sin un futuro laboral estable? ¿Para qué voy a seguir invirtiendo mi tiempo y dinero en formarme si finalmente no me ayuda en nada? ¿Realmente hay gente dispuesta a pagar este precio por este piso? ¿Por qué muchos de mis amigos hablan de sus nuevas casas y de sus hijos y yo apenas puedo irme de vacaciones?

«Cuando emprendas el viaje a Ítaca pide que el camino sea largo», escribía el poeta griego Cavafis. Yo quiero llegar ya.