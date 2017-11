Ubis anuncia el no de Cs al Presupuesto y acusa a Ceniceros de mentir a los riojanos Domínguez entregó a González el código QR de acceso a la versión digital del proyecto de ley. :: Miguel Herreros El portavoz de Ciudadanos compara al presidente y a Ana Lourdes González con Puigdemont y Forcadell y avanza que hablará con el PSOE de su proyecto de cuentas alternativo ROBERTO GLEZ. LASTRA LOGROÑO. Viernes, 24 noviembre 2017, 23:33

Portazo de Ciudadanos (Cs) al proyecto de Presupuestos del Gobierno de La Rioja para el 2018. El portavoz de la formación naranja en el Parlamento de La Rioja, Diego Ubis, avanzó ayer el no de su grupo a las cuentas públicas presentadas el miércoles por el jefe del Ejecutivo regional, José Ignacio Ceniceros, a quien acusó de mentir a los riojanos.

«Miente, no hay acuerdo con Ciudadanos en ningún aspecto, ha cogido lo que le ha interesado y como le ha interesado y si el PP presenta los Presupuestos en solitario sin consensuarlos con nosotros, la respuesta va a ser que no», remachó Ubis, quien hizo gala de toda su artillería dialéctica de grueso calibre para trasladar su disgusto con la actitud del mandatario riojano y la presidenta del Parlamento regional, Ana Lourdes González, a quienes acusó de «ponerse a la altura de la calidad democrática de Puigdemont y Forcadell», ex presidentes de la Generalitat y del Parlament, respectivamente.

De González aseguró que «la señora Forcadell de la calle Mayor se ha dejado el diálogo en la puerta del Parlamento». Y prosiguió: «En cuanto al señor Puigdemont de Vara de Rey se ha saltado sus propias promesas y palabras y ha actuado con deslealtad al no respetar la autonomía del Parlamento regional» al incluir en el proyecto de cuentas públicas de La Rioja los presupuestos de la Cámara regional sin que ésta los haya aprobado. «Ceniceros no respeta al Parlamento de La Rioja y miente a los ciudadanos al venderles un acuerdo con nosotros que no existe», insistió Ubis, que recordó que su grupo trasladó al presidente 108 medidas. «Se ha levantado de la mesa de diálogo para presentar unos Presupuestos en solitario», aseveró el portavoz de Cs, muy molesto con la afirmación del presidente sobre la incorporación de dos tercios de las propuestas de Ciudadanos.

Como en los «años oscuros»

«Han cogido lo que han querido y como han querido», añadió, para ejemplificarlo con las propuestas fiscales, que achacó también a decisiones unilaterales del Palacete en exclusiva, como la reducción al 75% en el impuesto de Patrimonio. «Yo nunca me he opuesto a una exención plena del impuesto de Patrimonio, lo que sí he defendido es que antes de bajar el impuesto de las clases ricas y privilegiadas, hay que favorecer a las clases medias y bajas con una rebaja de un punto en el IRPF, lo que han aceptado; hay que equiparar los impuestos de sucesiones y donaciones, que también lo han asumido; y con una deducción de 600 euros por hijo de cero a tres años que vaya a guardería, que también lo han admitido pero eliminando a las familias de Logroño», resumió.

«Si el PP presenta unos Presupuestos sin consensuarlos con nosotros, la respuesta va a ser que no», insistió tajante Ubis, quien aprovechó para lanzar un nuevo dardo contra Ceniceros al comparar la situación actual «con los años oscuros de Pedro Sanz». En este sentido, el portavoz de Cs auguró que «querrán vender plagas bíblicas y acusarnos de crear inestabilidad, pero nuestro voto va a ser no». «Saben lo que tienen encima de la mesa y saben lo que tienen que cumplir para tramitar los Presupuestos», remató Ubis, que maliciosamente recordó a los populares que tienen otros grupos parlamentarios con los que hablar además de Ciudadanos. Y como broche a su intervención, un último mensaje envenenado: «Estamos dispuestos a hablar con el PSOE de las líneas básicas de su documento», en referencia al «Presupuesto regional alternativo» anunciado por la portavoz parlamentaria socialista, Concepción Andreu.

Oferta de diálogo

La réplica del Ejecutivo riojano llegó desde el piso superior, desde el despacho de la presidenta del Parlamento, donde el consejero de Administración Pública y Hacienda, Alfonso Domínguez, hacía entrega de los proyectos de Ley de Presupuestos de La Rioja y de Medidas Fiscales y Administrativas para el 2018 a Ana Lourdes González, poco antes de ponerlos a disposición de los miembros de la Mesa de la Cámara. «Traemos unas cuentas bien equilibradas, sensatas pero ambiciosas y nuestra prioridad es aprobarlas para mejorar la vida de las personas; por eso, haremos todos los esfuerzos para que puedan aprobarse y nos reuniremos con Ciudadanos y con el resto de grupos parlamentarios todas las veces que sea necesario para conseguir mejorar esos Presupuestos y que estén en vigor lo antes posible», aseveró Domínguez.