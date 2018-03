El turismo en el punto de mira Sesión informativa en materia de turismo en el Parlamento riojano. / Diego Marín A. Las consejeras González Menorca y Martínez Arregui defienden la política de promoción turística de La Rioja durante el pasado 2017, en la que se invirtieron 2.494.000 euros DIEGO MARÍN A. Logroño Martes, 13 marzo 2018, 20:15

La Comisión de Desarrollo Económico e Innovación del Parlamento de La Rioja ha celebrado hoy una sesión informativa para dar cuenta de las campañas de promoción turística de La Rioja Turismo durante el pasado 2017.

La consejera de Presidencia, Relaciones Institucionales y Acción Exterior, Begoña Martínez Arregui, y la consejera de Desarrollo Económico e Innovación del Gobierno de La Rioja, Leonor González Menorca, como responsables de la entidad La Rioja Turismo, han comparecido, a petición de los grupos parlamentarios de Cs y Podemos, para dar cuenta de las campañas de promoción realizadas y para ofrecer los datos de medición de impactos correspondientes.

La cita se produce tras la polémica suscitada por las declaraciones del cocinero riojano Francis Paniego, con tres estrellas Michelin, en las que solicitó la dimisión del director general de Cultura y Turismo, Eduardo Rodríguez Osés, tras restar importancia a los datos que mostraban un descenso del turismo internacional en los últimos meses. Paniego, finalmente, pidió disculpas por su crítica personal pero logró abrir un debate que permaneció candente varios días y ha desembocado en esta comparecencia política.

Leonor González Menorca ha iniciado la comparecencia desgranando las acciones realizadas en materia de Publicidad y Promoción, a la que se destinaron 2.494.000 euros, y que la consejera ha descrito como una "línea de continuidad".

La Rioja como escenario cinematográfico Como guinda final, la consejera Leonor González Menorca ha desvelado que, a través de una 'Film comission', se trabaja en "la captación de series y películas, algo que va a ser importante para impulsar el turismo en nuestra comunidad", un proyecto que no es nuevo y que ya saltó al hemiciclo riojano.

Los objetivos fueron "la diferenciación, fijación de imagen de marca, incidencia del aumento de pernoctaciones totales, notoriedad y familiarización del público con una oferta en la que se dan a conocer todos los atractivos de La Rioja".

En concreto, la consejera de Desarrollo Económico de La Rioja ha desgranado ocho acciones 'on line' a través de Minube, Atrápalo, Destinia, Escapada Rural, Top Rural, Hola viajes, Ctrip y Traveler; otras 'off line' en medios de comunicación nacionales, regionales y especializados, como la revista 'Hola viajes', en la que se invirtieron 11.416 euros; 'Traveler' (8.228 euros), 'National Geographic' (7.260), 'Autocaravana' (5.354), Agencia EFE, Europa Press, Grupo Planeta, Grupo Vocento... y también la presencia en ferias de turismo y acciones de promoción, detallando que "la política de promoción la vamos adaptando, no es rígida".

Begoña Martínez Arregui ha iniciado su discurso aclarando que su deseo es "clarificar algún concepto", de hecho, lo primero que ha manifestado es que "la promoción turística no es publicidad institucional".

La consejera de Presidencia ha advertido que La Rioja Turismo cuenta con autonomía pero "existe un clima de colaboración" y ha anunciado que próximamente se publicará en su web amplia información sobre las campañas, incluyendo aspectos técnicos y económicos. En conclusión, Martínez Arregui ha defendido "el carácter transparente y abierto de nuestro gobierno" y la "amplia y variada, diversa y diversificada" oferta turística de La Rioja.

Turno de réplicas

En el turno de réplicas, el primero en intervenir ha sido el portavoz del grupo parlamentario de Cs, Diego Ubis, quien, aunque ha agradecido "la prolija intervención de la consejera", también ha consefado: "Estoy todavía más confundido, si cabe".

Y es que Diego Ubis ha declarado no estar de acuerdo con la diferenciación de Begoña Martínez Arregui entre "promoción turística" y "publicidad institucional" y ha criticado que hay "poca o nula medición del impacto" y que la inversión para dar a conocer 'La Rioja Tierra Abierta' "no se promocionó como debía haberse promocionado", refiriéndose, igual que en el caso de Valdezcaray, que fue una publicidad "interna", que no salió fuera de nuestra región.

"No se está cumpliendo la ley. Necesitamos hechos y los hechos nos dicen que vamos hacia atrás. Déjense de discursos bonitos", ha zanjado Ubis, informando sobre que La Rioja ha perdido pernoctaciones durante el pasado mes de enero.

Germán Cantabrana, portavoz del grupo Podemos, ha declarado que "los datos han sido excesivos", en referencia a la información ofrecida por Leonor González Menorca y ha preguntado sobre la diferencia de las últimas campañas de promoción turística con las anteriores porque "no están funcionando".

También ha hecho referencia al debate abierto sobre los datos de turismo internacional y que ha descrito como "poco cortés". Por último, Cantabrana ha animado al Gobierno de La Rioja a "buscar alternativas, quizá en otros países y en otras culturas".

Sara Orradre, portavoz del PSOE, sí ha agradecido el "desglose pormenorizado" de campañas y cifras ofrecido por la consejera de Desarrollo Económico e Innovación, y en referencia a la distinción entre "promoción turística" y "publicidad institucional", ha declarado que "es difícil discernir".

Recogiendo el testigo de su compañero Jesús María García, también diputado regional socialista, ha insistido sobre el mal estado de los carteles informativos de la AP-68 puesto que "también tienen carácter turístico".

No obstante, Orradre ha manifestado que analizará más profundamente los datos. "Durante muchos años no ha habido nadie especializado en turismo en La Rioja Turismo, aunque ahora sabemos que sí lo hay y, por tanto, esperamos que las cifras mejoren", ha expuesto Oradre.

Finalmente, y en representación del PP, Pedro Manuel Sáez Rojo ha matizado que "no se puede decir que los datos del turismo en La Rioja del 2017 son malos cuando se batió el récord de pernoctaciones", aunque también ha admitido que, en cuanto a los turistas internacionales, la valoración no puede ser buena puesto que la cifra ha bajado.

Además, el diputado popular ha declarado que "la promoción turística no sólo es la publicidad" y que "los propios riojanos somos prescriptores con quienes nos visitan", al margen de pedir "prudencia" a la hora de valorar las cifras que, ha manifestado, "nunca son suficientes".

Como valoración última, Leonor González Menorca ha replicado a Ubis que "los datos son que en el 2017% el turismo en La Rioja ha crecido un 5,8%, nos guste o no", que el pasado mes de enero, incluso, creció un 0,68% y, en cuanto a la incidencia de las campañas, hay constancia de que los campings riojanos incrementaron sus cifras en un 20%.

"Estoy dispuesta a dar todo tipo de información, no hay nada que ocultar", ha advertido la consejera de Desarrollo Económico e Innovación. A Cantabrana le ha contestado: "¿Los datos son excesivos? ¡Son los que me han pedido!"; aunque ha mostrado su intención, recogiendo su propuesta, que desde el Gobierno de La Rioja se trabaja ya en incluir nuevos términos para promocionar el turismo, como la accesibilidad.

Y a Orradre le ha informado de que la próxima nueva web de La Rioja Turismo va "cumplir todos los requisitos, va a suponer un cambio importante y va a dar mayor visibilidad a nuestro destino". Asimismo, González Menorca ha anunciado que ya han hablado con el Ministerio de Fomento para mejorar la señalización en carreteras.