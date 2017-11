Dos de cada tres riojanos tenían contratada una póliza de vida en el último año La indemnización media desembolsada por óbito fue de 35.212 euros, 785 euros más que lo abonado en el conjunto del país M.M. LOGROÑO. Miércoles, 1 noviembre 2017, 09:16

Es evidente que quien estampa su rúbrica en el papel no lo va a disfrutar pero ello no nos retrae de dar el paso. Y si no ahí están los números que lo corroboran: hay 191.093 riojanos que tienen contratado un seguro de vida bien sea sin tener consciencia porque forme parte de la letra pequeña de la contratación de una hipoteca, de una tarjeta de crédito o incluso de una cuenta bancaria o bien en un acto volitivo regido por el deseo de dejar a la familia cubierta -especialmente coincidiendo con la llegada de un bebé- cuando uno se ausente de este mundo. Ahora bien, tarde o temprano llega el momento y el seguro de vida se hace realidad. El sector asegurador pagó el año pasado 212 defunciones producidas en La Rioja con una indemnización media por fallecimiento de 35.212 euros, ligeramente superior a la media del país.

El dato es aportado por la patronal del sector, Unespa, en su informe 'Estamos Seguros 2016'. Entre los parámetros analizados figura el seguro de vida, un instrumento de ayuda y que permite un desahogo a los familiares de un fallecido ante una situación de cierto desamparo económico.

CEMENTERIOS MUNICIPALES incineraciones se registraron en el 2016 (6,75% más) en Logroño. inhumaciones se contabilizaron de octubre del 2016 a octubre del 2017 De ellas, 352 en Logroño; 8 en Varea y 3 en El Cortijo.

En el conjunto de España, la media desembolsada alcanzó los 34.427 euros por óbito; sin embargo nuestra comunidad autónoma supera ese promedio en 785 euros hasta situarse en los citados 35.212 euros.

Al observar el mapa territorial, se comprueba que las regiones con los pagos medios por caso más elevados se encuentran en Cantabria con 60.254 euros, Ceuta (52.232), Baleares (52.215) y Cataluña (49.595). Por contra, los lugares donde las prestaciones fueron menores se sitúan en la Comunidad Valenciana (15.845), Melilla (17.287) y Asturias (21.629).

La Rioja tiene una de las tasas elevadas de aseguramiento de vida: dos de cada tres riojanos paga este producto, con un capital medio aportado de 44.168 euros, bastante por encima de los 38.225 euros del promedio del país. Otro aspecto barajado por Unespa es la edad media de los fallecidos indemnizados por el seguro de vida, que es de 75 años y medio, aunque en La Rioja la edad se encuentra en la horquilla de 65 a 70 años. Y si nos atenemos al porcentaje de vida cubierto por el seguro (la relación entre el año en que se firmó el seguro y el de defunción), la ratio en La Rioja es del 8,92%. En el país, el fallecido había estado asegurado el 11,4% de su existencia.