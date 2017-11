Tres familias de Haro se unen a la petición ante la Justicia de recibir clases de islam

A la espera de un recurso

El recorrido legal para la implementación de clases de enseñanza religiosa islámica en aquellas aulas de La Rioja donde se cumpla la ratio exigida (al menos diez alumnos por centro) anuncia con prolongarse. A los futuros recursos que puedan formularse contra Educación, bien por el rechazo de las solicitudes o el silencio administrativo, se añadirá la petición legal de ejecución que tanto Aretio como la otra madre a las que el TSJR ha reconocido el derecho plantean formular, tal y como avanzaron al conocer los fallos.

El paso queda a expensas de qué postura adopte el Gobierno de La Rioja, que ayer confirmó que aún no ha determinado si recurrirá en casación ante el Supremo. Una virtual decisión que, en cualquier caso, no paralizaría el desarrollo de la sentencia que en opinión de las demandantes debería tener efecto este mismo curso en las aulas públicas concernidas y extenderse el próximo no como una prueba piloto, sino de manera plena. A su parecer, la exigencia no tendría necesariamente que ampliarse a los concertados dado que la normativa fija el principio de no contradecir los valores del centro.