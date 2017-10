Una trayectoria ligada a la investigación en proyectos de todo el mundo Sábado, 28 octubre 2017, 00:15

Ingeniero agrónomo, 'MSc en Ingeniería Agrícola' y 'PhD in Bioresources and Agri'. Es investigador en el Instituto de Investigación Agropecuaria, director nacional y director del Programa de Agricultura de Precisión del INIA, Chile, además de encargado Nacional de Plataformas PROCISUR-MERCOSUR de Ecocertificación y Agricultura de Precisión y miembro del Directorio del 'International Commission of Agricultural Engineering' tanto en las áreas de TIC´s y Sensoramiento como en la de Mecanización en Agricultura.

Aparte, es miembro del Club de Bolonia, así como del comité editorial del Journal of Information Technology in Agriculture. Además, ha presentado más de cuarenta publicaciones científicas y ha sido juez en el Premio 'Gerdau Mejores de la Tierra'. De la misma manera, ha participado como miembro de Comité de Científicos en varios congresos de nivel mundial y como expositor en más de treinta y cinco. Invitado como orador principal en diferentes conferencias internacionales de América y Europa, ha participado como investigador líder en más de veinte proyectos tanto nacionales como internacionales.