«De lo que se trata es de contar la historia como fue»

El 23 de diciembre de 1985 fue asesinado en Pamplona Juan Atarés, general de Brigada de la Guardia Civil: «Lo asesinó el comando Nafarroa después de cinco intentos anteriores. Salía de casa, lo estaban esperando, lo tirotearon por la espalda y lo remataron después en el suelo», explica Matilde Atarés, su hija.

-La imagen de su madre de rodillas ante el cadáver es uno de los iconos más extraordinarios sobre el terrorismo, ¿cómo fue?

-La llamaron, vio a su marido asesinado en el suelo y se puso de rodillas. Un sacerdote que pasaba por allí le dio la extremaunción y una enfermera comprobó que ya no respiraba. Era en el centro de Pamplona y llegó la prensa muy rápido. Le hicieron la foto y ella dijo, movida por su sentimiento religioso de la existencia, que perdonaba a los asesinos de su marido. Fue una instantánea tan paradigmática que hasta se ha realizado un relato sobre la imagen, contando la historia y las vivencias de todas las personas que aparecían ante mi padre muerto.

-Y ahora va a ir usted a los colegios a contar esta historia...

-Es una actividad muy necesaria que se va a organizar como una unidad didáctica para explicar el terrorismo de forma global. Nosotros vamos a contar en primera persona nuestras vivencias como víctimas. Va a ser muy importante para los alumnos puesto que ellos van a escuchar la historia de primera mano, contándoles las experiencias tan traumáticas que hemos sufrido. Creo que se trata de una actividad totalmente relevante para que no se escriba la historia de una manera que no fue, para que el relato sea el verdadero, no el que interesa a la banda terrorista y a sus cómplices. Además, hemos recibido una serie de pautas para poder contar cada uno nuestro atentado controlando al máximo nuestras emociones más íntimas.