Raquel Sáenz: la transparencia demorada

Conocer a cada miembro del Gobierno de La Rioja es posible con un simple click. El portal del Ejecutivo incluye en su web un sucinto perfil de cada uno de ellos en el que, además de su fotografía y la retribución correspondiente, se ofrece a quien quiera conocer la información pública con la trayectoria personal y profesional de la cúpula de cada Consejería. Desde el titular del departamento hasta el responsable de la Secretaría General Técnica o los directores generales. Así sucedía hasta ayer con una excepción: el de la directora general de Política Local, Raquel Sáenz.

Nombrada en el cargo el pasado 2 de febrero para relevar el puesto a Diego Bengoa renunciando así al escaño por el PP que venía manteniendo en el Parlamento regional desde el 2008, el enlace que debería incluir sus datos particulares ha estado inactivo desde que la página web la incluyó en el nuevo organigrama de la Consejería que comanda el consejero Carlos Cuevas.

Interrogado sobre esta circunstancia, el gabinete de José Ignacio Ceniceros lo achacó ayer a un «despiste» por parte del área encargada de actualizar la web institucional. Una «simple descoordinación sin ninguna otra motivación» que después de que Diario LA RIOJA se interesara por ello fue ayer subsanada incluyendo los mismos apuntes que ya constaban en la página del Parlamento riojano mientras fue diputada. Es decir, técnico superior administrativo de formación y, como currículum político, alcaldesa de Jalón de Cameros desde el 2001, portavoz adjunta del Grupo Parlamentario Popular en la IX Legislatura y vicesecretaria general de Política Territorial del PP de La Rioja a partir del congreso regional que la formación celebró en abril del 2017 y situó a Ceniceros como líder. Y entre las actividades privadas que cada señoría debe adjuntar en su declaración de incompatibilidades ante la Cámara, dos únicas anotaciones manuscritas: trabajos de oficina y alcaldesa del Ayuntamiento de Jalón.

En la nueva declaración que Sáenz asegura haber trasladado al Gobierno se recoge su faceta de propietaria de una casa rural ubicada en la misma localidad donde es regidora. «Ahí consto como gestora de patrimonio y entiendo que no hay ninguna incompatibilidad con mi cargo», sostiene la alcaldesa, que en esa condición se enfrenta a otra circunstancia: las ayudas que la Consejería a la que está adscrita la Dirección General de Política Local que encabeza distribuye periódicamente. «En esos casos me mantengo al margen y no suscribo ningún documento, sino que me inhibo y es el propio consejero el encargado de firmarlas», explica. Sus tareas al margen de la gestión política incluyen también su colaboración en las tareas que comporta la explotación ganadera que su familia tiene en el Camero Viejo. «El negocio está a nombre de mi madre desde hace años y me limito a echar una mano puntualmente», matiza para explicar que tampoco recibe ayudas como mujer en el entorno rural.