¿Qué opina de los conciertos anunciados para San Mateo? 02:07 Diario LA RIOJA sale a la calle para preguntar a los ciudadanos sobre el programa musical de las fiestas logroñesas UXUE JAUREGUI/B.M.Z. Logroño Jueves, 31 agosto 2017, 21:22

Los riojanoslo que esperan con más impaciencia después de que acabe el verano son las fiestas grandes de Logroño, San Mateo. Una semana que se coge con alegría, en la que las calles se llenan, la ciudad se decora de banderines y el ambiente y la música animan a la gente que acaba de despedir las vacaciones.

Los grupos musicales que tocarán en las fiestas mateas ya son oficiales. Diario LA Rioja ha salido a la calle a preguntar a los ciudadanos qué opinan sobre los conciertos y cuáles habrían elegido si hubiesen tenido la oportunidad.

Los jóvenes, que se consideran los más afectados, no han querido quedarse callados y se han quejado de que no se ha pensado en ellos . Saben que el presupuesto para las fiestas no es muy grande, pero creen que entre las propuestas habría grupos más modernos. La mayoría de ellos no conocían a los artistas que venían, a excepción de Celtas Cortos, Fangoria y Carlos Jean, este último vuelve por cuarto año para hacer vibrar a los logroñeses tras el disparo del cohete.

El resto de grupos, Nacha Pop, M Clan, Los Yankos, Los Átomos y Los Siderales, fueron considerados para «gente adulta» y no para jóvenes como ellos que opinan que «después de todo son los que más van».

Entre las propuestas del año pasado recordaron el éxito que tuvo Morat, ya que es «un grupo actual y tienen canciones más animadas». A algunos, tampoco desechaban ir al concierto de Fangoria, siempre que no fuera de pago.

Por otra parte, en representación de un público más adulto, una mujer opinó que estaba de acuerdo con que los conciertos eran más «de su época» . «Si va algún joven es porque son las fiestas», aseguró.