Una tienda de alimentos a granel, una app de cocina y un gimnasio, las mejores ideas de negocio Sonia Tercero El concurso de la Cámara de Comercio y el Gobienro Rioja premia los proyectos de los alumnos de FP Amaia Ruiz de Larrinaga, Maksim Kosakovsky y Rodrigo Pérez LA RIOJA Logroño Lunes, 18 diciembre 2017, 19:56

Una tienda de alimentos a granel, una aplicación (app) de cocina y un gimnasio de la disciplina calisténica han sido los ganadores del XIV Concurso de Ideas de Negocio de Formación Profesional (FP), ha anunciado este lunes el director general de la Cámara de Comercio de La Rioja, Florencio Nicolás.

Nicolás ha presidido el acto de entrega de estos premios, en el que también han participado el director gerente de la Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja (ADER), Javier Ureña; y la subdirectora general de Universidades del Gobierno regional, Carmen Duque.

Esta iniciativa, organizada por la Cámara de Comercio e Industria de La Rioja en el seno del Plan Emprende Rioja, junto al Gobierno regional, ha premiado a los tres ganadores con un cheque de 600 euros para material informático escolar y un certificado de Emprende Rioja.

1.256 propuestas

Este certamen ha recibido un total de 1.256 ideas de negocio de los siguientes centros de FP riojanos: los Institutos de Educación Secundaria (IES) Comercio, La Laboral, Hermanos D'Elhuyar y Cosme García; el centro Salesianos los Boscos; y el Colegio Privado Concertado (CPC) Sagrado Corazón.

También se han otorgado dos premios de 2.100 euros en cada categoría, una para el centro escolar con mayor participación y otra para el que tenga más alumnos ganadores en las tres últimas convocatorias de este concurso; ambos galardones han recaído en el CPC Sagrado Corazón y los ha recogido su directora, Lilián Urízar, informa EFE.

La alumna del IES La Laboral Amaia Ruiz de Larrinaga ha recogido el premio por su idea de una tienda de alimentos a granel, que busca "promover el consumo responsable" y concienciar sobre el consumo actual, en el que se emplean muchos envases de plásticos que "tardan muchos años en descomponerse" y tienen efectos adversos en el medio ambiente.

El alumno del CPC Sagrado Corazón Rodrigo Pérez ha recogido el galardón por su iniciativa de un gimnasio calisténico, que ha definido como "una disciplina de entrenar con peso corporal, centrada en los movimientos más que en la fuerza" y que se podría practicar de forma útil y cómoda.

El premio a la aplicación de cocina 'You Can Cook It', ideada por el alumno del IES Comercio Maksim Kosakovsky, ha sido recogido por su tutora, Raquel de Santiago, quien ha destacado que creó esta iniciativa al considerar "que hay mucha gente que no sabe cocinar", así como la gran cantidad de alimentos que se tira a la basura.

Ureña ha felicitado a los centros que trabajan para "inculcar la cultura del emprendimiento", así como a los alumnos premiados en este concurso, quienes pueden "contar" con la ayuda de instituciones como la ADER.

Por su parte, Duque ha recalcado el "éxito" de esta iniciativa, que ha tenido un 30 % más de participación que en su anterior edición, en la que se recibieron 964 ideas de negocio, lo que "refleja el espíritu emprendedor" de los alumnos riojanos.