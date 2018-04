'Tiempo de ganar. Igualdad. Mejor empleo. Mayores salarios y pensiones dignas', lema del 1 de Mayo Jesús Izquierdo y Jorge Ruano han llamado hoy a secundar a todos los trabajadores y a la sociedad en general, esta jornada para exigir el cambio LA RIOJA Viernes, 27 abril 2018, 13:27

UGT y CCOO afrontan el Primero de Mayo como el inicio del «tiempo de ganar» en la mejora de las condiciones laborales y de salarios, principalmente, para que la mejora económica sea percibida también por los trabajadores.

Así lo han explicado hoy los secretarios generales de UGT y CCOO de La Rioja, Jesús Izquierdo y Jorge Ruano, respectivamente, en una conferencia de prensa en la que han presentado los actos del Primero de Mayo organizados por estas formaciones.

El secretario general de UGT en La Rioja ha subrayado su llamamiento «a toda la sociedad» para que se manifiesten junto a los sindicatos para reclamar «igualdad, mejores salarios y pensiones dignas».

Ha incidido en que «las políticas del Gobierno deben cambiar de una vez por todas» y «la precariedad y la desigualdad deben desaparecer del mercado de trabajo» porque «no es normal que crezcamos al tres por ciento y eso siga creciendo».

«Tememos que la precariedad ha venido para quedarse, por la reforma laboral y porque no hay voluntad de corregir las desigualdades en los centros de trabajo», ha asegurado.

Esa situación se puede revertir, ha dicho el secretario de UGT, a través de la «negociación colectiva sectorial» en la que «los salarios deben ser protagonistas».

«Los beneficios de las empresas han vuelto a la situación anterior a la crisis, pero las condiciones de trabajo no han vuelto a ese nivel y entendemos que es el momento de que eso se corrija», ha insistido y aunque «la subida del salario mínimo ha marcado un camino, hay que dar un paso más».

En materia de pensiones, Izquierdo ha recordado que ayer se conoció que subirán un 1,6% a través de los Presupuestos Generales del Estado «pero lo que llevamos exigiendo en la calle meses es que exista un sistema público digno y de calidad» para lo cual «hay que derogar la reforma de 2013, eliminar la subida automática del 0,25 por ciento y el factor de sostenibilidad».

En el Primero de Mayo se va a realizar esa demanda sobre las pensiones «pero si no se soluciona, la movilización seguirá en la calle», ha advertido Izquierdo.

El secretario general de CCOO en La Rioja, Jorge Ruano, por su parte, ha incidido en que «las políticas del PP y su socio Ciudadanos generan más precariedad y desigualdad» y «en especial, mucha más temporalidad que en cualquier mercado laboral de Europa».

En España, ha dicho, nueve de cada diez contratos son temporales y uno de cada cuatro no llega a una semana de duración, ha criticado.

Esta situación afecta especialmente a las mujeres, ha asegurado, «con lo que incide más en la brecha salarial» y está relacionada con el hecho de que «desde 2012, tras aprobar la reforma laboral, la siniestralidad no ha dejado de crecer».

«España produce más que antes de la crisis, pero lo hace con un millón de trabajadores menos, y aunque la economía y la riqueza crecen también lo hace la desigualdad», ha afirmado el secretario general de CCOO en La Rioja.

Cree que la Reforma Laboral «se diseñó solo para bajar salarios» y «eso ha producido un gran descontento social y movilizaciones y si no se encauza se producirá un conflicto social importante», ha pronosticado, ya que «si la negociación colectiva no avanza y no suben los salarios, habrá movilizaciones, es tiempo de ganar».

Por ello ha pedido al Gobierno que no haga «política ideológica» y que «reconozca que España tiene un problema de ingresos, porque su presión fiscal es más baja que la media europea» a la vez de que impida que «los derechos de las personas se conviertan en negocio».

«En el primero de mayo no queremos olvidar el problema que existe por el inmovilismo de la patronal, que se niega a subir los salarios a pesar de que un poco más de justicia retributiva sería más eficaz para la economía española», ha concluido Ruano.EFE