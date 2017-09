«Durante tanto tiempo de espera se pasan momentos duros» Enma y Eduardo juegan en su casa de Nalda con los inquietos Matías y Esteban, quienes han cambiado su vida. / díaz uriel Una pareja de Nalda relata en primera persona su reciente experiencia tras adoptar a Matías y a Esteban: dos hermanos provenientes de Lituania MARÍA CASADO NALDA Martes, 26 septiembre 2017, 08:40

Un ciclón. Así son Matías y Esteban y así han llegado a la vida de sus padres Eduardo y Enma, un joven matrimonio de Nalda. En apenas un momento, Matías ha encendido las luces del coche, invitado a quitarte el cinturón y abierto y cerrado unas diez veces el coche con el mando. Y eso que Matías, castaño de ojos verdes, es el más tranquilo de los dos e incluso a sus cinco años ejerce de hermano mayor cuando Esteban 'hace de las suyas'. Con su pelo rubio platino y sus intensos ojos azules, a sus cuatro años, Esteban aprende a la misma velocidad que se mueve y con la misma intensidad que te lanza una sonrisa o te da un beso.

Ya nada es igual para Enma y Eduardo, quienes tras cuatro años y medio de espera han conseguido su objetivo de adoptar. «Cuando descartamos tener hijos, vimos la adopción como una posibilidad de cumplir nuestra ilusión de ser padres», reconoce Enma, de 36 años.

Ahí comenzó el largo, y en algunos momentos desesperanzador, proceso de adopción. «Pasamos el trámite de la idoneidad y nos apuntamos tanto a la nacional como a la internacional», recuerda. Inicialmente, su rango de edad era de cero a tres años. Sin embargo, los meses pasaron sin descanso y a los tres años tocó renovar la 'idoneidad' y entonces ampliaron la edad de los niños y añadieron la posibilidad de adoptar a hermanos. «Si te pones a pensarlo y tienes ganas de tener familia, casi es mejor dos hermanos, así les das la oportunidad a dos personas», señala Enma.

En enero de este año recibieron el mejor regalo de Reyes: la foto de los dos posibles niños a adoptar. Por fin empezaban a ver la luz: «Entre tanto tiempo de espera se pasan momentos duros, discusiones, dudas», admite Eduardo. Pero la llamada con la propuesta y su 'sí' a dos hermanitos de Lituania hizo que todo lo pasado encontrara su sentido. En abril, el matrimonio naldense se fue a conocer a los pequeños a Klaipeda, una ciudad lituana de casi 200.000 habitantes, en el mar Báltico. Las primeras sensaciones fueron muy satisfactorias. «Todos estábamos pendientes de Matías y su reacción, porque es más introvertido y no sabíamos cómo iba a actuar», cuentan Eduardo y Enma. Pero, para sorpresa de todos, el niño se metió entre las piernas de Eduardo y se abrazó a él. Esteban, más extrovertido, también reaccionó muy bien. Y tras esos primeros días de contacto comenzaron los meses de espera para formalizar los trámites, en los que los nuevos padres y los chiquillos realizaban videoconferencias por Skype para familiarizarse. Finalmente, en julio, volvieron a por ellos y se produjo el juicio definitivo para sellar la adopción. «A unos italianos que iban en situación similar se lo denegaron... Estamos muy contentos por nuestra suerte».

Pero no todo ha salido rodado en la adaptación. «Los primeros días en Lituania, con la barrera del idioma, en un país que no es el nuestro y con dos criaturas nuevas en nuestra vida, no fueron sencillos», admite Eduardo. Esteban y Matías (sus nuevos nombres) no paraban quietos en ningún momento. Ahora, dos meses después de su llegada a España las cosas son diferentes, poco a poco van calmándose. Reaccionan mejor a tantos estímulos, ya están integrados en el pueblo, van al colegio de Nalda y, a la velocidad que aprenden el idioma, en breve tendrán dominado el español.

¿Y los nuevos padres? «Nos ha cambiado la vida completamente. Pero personalmente me siento feliz, y, sobre todo, en paz; tenemos una familia», concluye Enma.