Testigo del terror Una joven riojana, dependienta en Plaza Catalunya, relata sus vivencias durante el atentado de Barcelona

Paula Benés: najerina, 25 años, excampeona de España y de Europa de taekwondo y, ahora también, testigo del atentado de Barcelona. La joven riojana vive en la Ciudad Condal desde hace un par de años y actualmente trabaja en un comercio de Plaza Catalunya, a escasos metros de donde ocurrió la tragedia, en las transitadas Ramblas. Lo que prometía ser un día de trabajo normal para ella, terminó sobre las diez de la noche de ayer cuando las fuerzas de seguridad daban la orden de desalojar por fin el establecimiento en el que ejerce de dependienta.

La jornada laboral de la najerina comenzaba a las cinco de tarde y todo avanzaba con normalidad hasta cinco minutos después. Tras ponerse el uniforme correspondiente y comenzar a atender a los primeros clientes, el caos se desató. «De repente empezó a entrar un montón de gente corriendo a la tienda, muchos estaban asustados y llorando», cuenta la riojana, «pero no nos dio tiempo ni a preguntarnos qué pasaba, rápidamente empezó a sonar la alarma del establecimiento y comenzamos a oír sirenas en la calle».

La incertidumbre reinaba en el ambiente, pero tenían algo claro: «Desde el primer momento pensamos que había sido un atentado». Todos se quedaron dentro del establecimiento a esperar más novedades, aunque el siguiente paso fue avisar de que se encontraba bien. «Mandé un whatsapp a mi familia y amigos para que se tranquilizasen, aunque aquí había de todo menos tranquilidad», relata.

Además, la joven explica que «las novedades nos llegaban con cuentagotas, había mucha confusión». Se enteraban de lo que sucedía «por lo que nos contaban por teléfono y lo que se rumoreaba por el local». «Primero nos dijeron que un hombre había arrollado a mucha gente en Las Ramblas, se había bajado de la furgoneta y se había marchado armado. Luego se hablaba de que había dos muertos y de que el terrorista se había atrincherado en un bar con dos rehenes, más tarde que había más autores sueltos por ahí y muchos más muertos, un atropello en Diagonal, etc.», narra Benés.

La riojana estuvo «bastante tranquila» en todo momento, aunque reconoce que «está claro que asusta mucho, y ver a la gente tan intranquila más aún».

Ahora solo queda esperar a que la situación se normalice, «aunque no sabemos si estos días los comercios abrirán o no». No obstante, recuperarse de este impacto no será nada fácil.

Se da la circunstancia de que a Paula Benés también le tocó vivir el atentado de París. El ataque le sorprendió cuando iba a participar en un 'open' de taekwondo.