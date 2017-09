Casi un tercio de las personas que fallecen en La Rioja lo hacen sin otorgar testamento :: mamastock - Fotolia El colectivo notarial insiste en la importancia de hacer testamento para evitar mayores costes o problemas familiares posteriores MARÍA CASADO LOGROÑO. Viernes, 22 septiembre 2017, 22:45

A veces cuesta hablar o prever el día del adiós. Pero no preverlo no soluciona los problemas posteriores, y ahí el testamento es clave. En lo que llevamos de año, desde enero a agosto, según datos del Centro de Investigación Estadística del Notario, a través del Colegio Notarial de La Rioja, se han autorizado 3.455 testamentos abiertos. En los tres años precedentes fueron en torno a 4.400 los testamentos firmados anualmente.

«Los datos no varían de forma significativa en relación con los existentes antes de la crisis. Por tanto, podemos concluir que el coste económico no es el motivo principal por el que una persona decide otorgarlo o no. Aunque tal vez debería serlo si tuviésemos en cuenta cuánto cuesta otorgar testamento y cuánto no otorgarlo», apunta Teresa Cano, notario del Ilustre Colegio Notarial de La Rioja en Cenicero.

Tras el fallecimiento, el patrimonio queda en manos de los herederos, hecho sencillo cuando se cuenta con testamento y no tanto cuando no existe. Como explica Cano, «quien decide, en caso de haber testamento es el propio fallecido, en vida, atendiendo a sus deseos y a sus relaciones personales y familiares», y «en caso de no haber testamento, es la ley quien determina esos herederos, pero son los herederos los que, para demostrarlo, han de tramitar un acta de declaración de notoriedad de herederos abintestato». Y esto multiplica costes y trámites. Así, el precio medio de un testamento ronda los 45-65 euros, dependiendo del contenido dispuesto por el testador, mientras que el coste del acta de declaración de notoriedad de herederos se sitúa en los 200-230 euros.

Herencias intestadas

En lo que vamos de año ha habido 449 herencias intestadas intervenidas notarialmente en La Rioja, es decir, casos en los que el fallecido no había otorgado testamento. Respecto al total de herencias intervenidas esto supone el 31,1%: o sea, casi un tercio de los riojanos fallecen sin testamento otorgado. Si se da esta circunstancia, en La Rioja, primero heredan los descendientes (hijos y nietos); en su defecto, los ascendientes (padres y abuelos) y, a falta de los anteriores, el cónyuge viudo.

Por ello, desde el colectivo notarial insisten en la importancia de dejarlo hecho y dan tres motivos clave: «El primero y fundamental, poder decidir qué se hará con tus cosas cuando tú ya no estés; el segundo, el menor coste económico; y el tercero, la sencillez de hacer testamento frente a la dificultad y peso sentimental de no hacerlo. Bastante tiene una persona con haber perdido a un familiar querido como para tener que andar de ventanilla en ventanilla recopilando documentación para, al final, acabar pagando más de lo que le hubiera costado al fallecido y que las cosas se hagan como la ley dice y no como él o ella hubieran querido», subrayan.

«Siempre que se tenga algo»

Por todas esas consecuencias, Cano recuerda la disposición de los notarios para solucionar dudas e invita a los ciudadanos a informarse gratuitamente sobre ello con su notario.

También es momento de aclarar conceptos. Por ejemplo: se puede modificar todas las veces que se precise, con un coste de un testamento nuevo. Respecto a los tipos, «el más frecuente es el abierto (el 97% de los casos), cuenta con asesoramiento del notario; también existe el cerrado (el testador no dice cuál es su voluntad, la entrega en sobre cerrado al notario); y el ológrafo, escrito de puño y letra por el testador, sin intervenir notario», apunta Cano.

En cuanto al contenido, es muy variado; además del patrimonio, se pueden incluir temas relativos a la persona, como puede ser el entierro o el destino de los órganos al fallecer; o cuestiones personales con hijos. En lo referido a la edad para hacerlo, la Ley señala los 14 años como edad a partir de la que es posible; el consejo: «Siempre que se tiene algo que dejar y alguien a quien dejárselo».