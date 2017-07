«¿Tercera República? Sí y para ya» Raúl Díaz, retratado en la sede del PSOE. :: díaz uriel Raúl Díaz Nuevo presidente nacional de Juventudes Socialistas | El recién elegido presidente de JJ SS aboga por legalizar la marihuana para uso recreativo, no sólo terapéutico, y a favor de la gestación subrogada JORGE ALACID Logroño Martes, 18 julio 2017, 12:21

Elocuente orador, brillante parlamentario, político hiperactivo... Algo en Raúl Díaz recuerda al primer César Luena, el líder del PSOE riojano hoy en retirada, que también alcanzó un alto protagonismo nacional gracias a su militancia en Juventudes Socialistas. La cantera de Ferraz le tendrá ahora como presidente, un cargo de nuevo cuño.

- ¿Qué significa exactamente su cometido?

- Es un nombramiento que me llena de orgullo porque la militancia quiere que me ocupe de coordinar a las diferentes organizaciones de Juventudes Socialistas. Somos diecinueve, más Europa, y hemos observado que había debates con polarizaciones excesivamente intensas. Por eso se crea la figura de presidente, para garantizar un mayor equilibrio en nuestras posiciones.

- Decía Josep Borrell que en el PSOE debían preguntarse por qué sus hijos se han ido a Podemos. ¿Se hace usted también esta pregunta?

- Creo que la pregunta que debe hacerse el partido es otra. Muy diferente. Que el PSOE se pregunte por qué no ha movido un dedo por nuestra generación, que está condenada a la precariedad laboral, a la baja emancipación y a la emigración laboral. Si en el PSOE no damos respuesta a esa pregunta, no seremos creíbles. Y no nos debería extrañar que otras organizaciones, con un discurso más ágil, seduzcan a una parte de la juventud.

- ¿De qué trabaja usted? ¿Cuál es su formación? Se lo pregunto porque parece tendencia en los partidos eso de profesionalizarse en la política desde casi unos críos, sin haber ejercido otra ocupación...

- A ver. Soy licenciado en Ciencias Políticas por la UPV y graduado en Derecho por la UR. Hice el máster de acceso a la Abogacía y trabajo en un bufete. Quiero decir que vivo de mi trabajo. Soy diputado regional y concejal en Uruñuela pero no cobro ningún salario. Sólo cobro las dietas del Parlamento. Así que claro que nos preocupa en Juventudes esa imagen del político profesional, que sólo sabe ejercer esa ocupación. Nuestro nuevo secretario general, Omar Anguita, es azafato y se prepara para ser piloto, para vivir de ese trabajo. Nosotros lo tenemos claro. Yo, desde luego, lo tengo claro: fíjese que incluso tuve que dejar hace tiempo un empleo de socorrista en las piscinas de mi pueblo por la ley de incompatibilidades...

- Hablaba de debates ideológicos en el seno de Juventudes. Le pregunto por alguna de las ideas que surgieron en su congreso. Gestación subrogada, ¿sí o no?

- Sí, por supuesto.

- Pero el congreso del PSOE votó lo contrario.

- Bueno, en Juventudes siempre hemos pensado que debemos ser la vanguardia ideológica del partido. Anticipar algunos debates, como la gestación. Dentro del máximo respeto hacia las mujeres, creemos que es una apuesta por nuevas maneras de acceso a la maternidad.

- ¿III República?

- Sí. Y para ya. El modelo dinástico no es propio de estos tiempos.

- ¿Legalizar la marihuana?

- Sí. Y no sólo para uso terapéutico, que es un debate que ya está superado, sino también para uso recreativo.