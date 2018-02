«Hay que tener competencias a efectos de impuestos»

El decano del Colegio de Economistas de La Rioja, Ernesto Gómez Tarragona, insiste en esta entrevista en una demanda «que nosotros siempre hacemos: que La Rioja tenga competencias a efectos fiscales». Eso mejoraría la capacidad de la región, en opinión del experto riojano, para competir con Navarra y el País Vasco, dos de las regiones más dinámicas en términos económicos del país.

- El hecho de estar rodeados por las regiones más competitivas de España, además de Madrid, ¿no es un obstáculo para el desarrollo económico de La Rioja, en concreto, para la atracción de empresas?

- Yo no me atrevo a extraer esa conclusión de este informe. Se trata de un trabajo muy novedoso, pero muy complejo, y el propósito es que tenga una periodicidad anual, de forma que así podremos observar la evolución que van registrando los indicadores. Con todo, nosotros siempre decimos que La Rioja debe tener competencias en impuestos. Eso siempre lo hemos visto con claridad. Pero este informe es más global y no se puede pensar directamente en él a efectos de competitividad de las empresas, si no que es un índice más amplio, ya que incluye variables como el Estado del bienestar, las infraestructuras, etcétera. En todo caso, el estudio indica que Navarra y el País Vasco, en ese sentido tan amplio que abarca el análisis, están en una situación bastante más positiva que la nuestra.

- Uno de los lastres para la economía riojana está en el eje del mercado laboral. ¿Con un índice de desempleo de dos dígitos, el 11,51% según la última EPA, se puede sostener, como dice el Gobierno, que la región está ya casi en una tasa de paro estructural?

- Pues es muy complicado. Lo primero que habría que hacer es ponernos de acuerdo en qué es el paro estructural. En Alemania y en Estados Unidos la tasa es del 4%, pero en los países en los que los despidos están menos protegidos las ratios de paro estructural se elevan porque el mercado laboral es más 'inelástico', es decir, la oferta y la demanda se acomodan menos.