El teledildonic o masturbación por control remoto, fantasía preferida por los riojanos FOTOLIA El ‘misionero’ sigue siendo la postura favorita de los riojanos, y la cama el lugar escogido para tener relaciones sexuales LA RIOJA Viernes, 8 septiembre 2017, 12:28

El teledildonic o masturbación por control remoto es la fantasía preferida del 38% de los riojanos, según se desprende de los resultados obtenidos en el Barómetro de opinión ‘Los jóvenes españoles y el sexo’ elaborado por la marca de preservativos Control.

Según el estudio tan sólo el 12% de los riojanos dice haberla practicado alguna vez. Le sigue el trío (con un 36%) y el bondage o juegos eróticos de atarse y ser atado con un 26%.

Además de poner en práctica estas fantasías, el 90% de los encuestados afirma querer probar cosas nuevas para salir de la rutina, especialmente posturas nuevas (80%) y practicar sexo en sitios públicos (57,8%).

Otro de los datos más relevantes del Barómetro Control 2017 tiene que ver con la calidad del sexo de los riojanos: cantidad no siempre es igual a calidad, y la prueba es que un 68% de los encuestados afirma practicar sexo, al menos, una vez a la semana, aunque al 56% le gustaría hacerlo cada 2-3 días y, al 30%, directamente todos los días.

Pese a que la gran mayoría de los riojanos opina que la media perfecta es una relación sexual cada 2-3 días, sólo el 46% afirma que esa es su frecuencia, mientras que el porcentaje cae a un 4% cuando se trata de sexo a diario.

RESULTADOS El teledildonic o masturbación por control remoto, la fantasía preferida del 38% de los riojanos El 68% de los riojanos practica sexo al menos una vez a la semana, aunque al 56% le gustaría hacerlo cada 2-3 días y, al 30%, directamente todos los días Pese a todo, un 92% afirma estar muy satisfecho con su vida sexual El ‘misionero’ sigue siendo la postura favorita de los riojanos, y la cama el lugar escogido para tener relaciones sexuales 7 de cada 10 riojanos utilizan el preservativo como método principal de prevención Navarros, riojanos, cántabros y asturianos cerrarían el apartado por regiones como los peor considerados de España.

Pero el ‘Expectativa vs. Realidad’ no parece ser un problema para los riojanos a la hora de valorar sus relaciones sexuales. Así, hasta un 92% asegura estar muy satisfecho con su vida sexual, mientras que solamente un 4% reconoce tener una satisfacción sexual baja. Viendo estos datos, no es de extrañar que un 58% le da una alta importancia al sexo en su vida.

6 de cada 10 llega fácilmente al orgasmo

Aunque el dato definitivo para medir la calidad de las relaciones sexuales de los riojanos, al margen de la frecuencia, es que el 60% de los encuestados afirma no tener problemas para llegar al orgasmo, tardando en alcanzarlo una media de entre 10 y 30 minutos. Además, un 20% confiesa tener más de uno por cada encuentro sexual, siendo dos orgasmos lo más común.

En caso de no alcanzar el orgasmo, solamente un 38% de los riojanos reconoce recurrir a fingirlos. A la hora de confesar por qué optan por ello, la principal opción es no hacer sentir mal a la pareja (42,1%) aunque hasta un 31,6% reconoce que llegó a fingirlo porque tenía ganas de terminar el acto sexual.

El misionero, la postura favorita

El Barómetro 2017 de Control vuelve a situar al misionero como la postura preferida por los riojanos, siendo la primera opción para el 82%. Por detrás quedaría el ‘perrito’ (48%) y la cuchara (22%).

En lo que parece haber más unanimidad es en la importancia que le dan los jóvenes de La Rioja a los preliminares. Concretamente, son muy importantes para el 92% de los encuestados, llegando a dedicarle una media de entre 10-30 minutos el 44% de los encuestados, y 10 minutos un 28%.

El preservativo, el medio más utilizado

Otra de las conclusiones que refleja el estudio es que el preservativo masculino sigue siendo el método más utilizado en La Rioja (70%). Un dato muy importante si se considera que el 22% de los encuestados no conoce el estado de salud sexual de su pareja. Otra conclusión sorprendente es que el 8% de los consultados sigue usando la ‘marcha atrás’ como método anticonceptivo.

El principal motivo del uso del preservativo es la prevención frente a un embarazo no deseado para el 45,7% de los encuestados, seguido del 40% que en primer lugar se preocupa de la protección frente al contagio de una infección de transmisión sexual.

Lubricante, el aliado preferido en las relaciones sexuales de los riojanos

Respecto otros productos utilizados en el campo sexual, parece que su uso se ha extendido para quedarse: un 92% afirma haber utilizado alguno de estos productos en sus relaciones sexuales, siendo el lubricante el producto estrella (78%), seguido de los geles de masaje (60%).

Además, el porcentaje de encuestados que afirma utilizar juguetes eróticos en sus relaciones es de un 74%.

Lugares favoritos para practicar sexo

Los lugares favoritos de los consultados para practicar sexo son sitios de dentro del hogar, principalmente la cama, seguido del sofá y la ducha (78%, 10%, 10% respectivamente). Y el teléfono, especialmente con la expansión de los smartphones, está siendo una vía utilizada para buscar sexo ya que un 34% de los riojanos afirma hacerlo a través de una app, el 42% reconoce practicar cybersexo y un 28% confiesa enviar contenido sexual a través de su smartphone.

Y según la comunidad...

La comunidad autónoma de origen es un apartado en el que los andaluces pueden presumir de ser los mejor considerados para el 18,1%, seguidos de madrileños (10,4%) y canarios (9,8%). Navarros, riojanos, cántabros y asturianos cerrarían el apartado por regiones como los peor considerados de España.