Un taconeo de celebración por poder andar Leticia Mena, periodista de El Diario Montañés que padece un herpes zóster desde hace años, lanza el 'Taconeo power' para “valorar que podéis andar todos los días y hacer todas las cosas sin depender de nadie” LUISMI CÁMARA Logroño Martes, 28 noviembre 2017, 18:30

Lleva ya unos cuantos años intentado superar la enfermedad. Mucho tiempo aguantando dolores, medicaciones, tratamientos... Pese a todo, Leticia sigue poniendo buena cara. No siempre, porque reconoce que “está siendo duro”, pero su optimismo le lleva a mirar hacia adelante. “Saldré de ésta, seguro”, afirma con contundencia.

Leticia Mena es una periodista joven y reputada de El Diario Montañés a la que se le cruzó en el camino un herpes zóster.

El herpes zóster es una enfermedad producida por una reactivación del virus latente de la varicela zóster, que puede afectar a los nervios periféricos y a la piel, y que puede presentar diferentes complicaciones según los nervios que se ven afectados.

A ella le cogió el nervio ciático y el lumbar y le dejó “inmovil”, como contó en un post hace ya tres años, cuando ya aguantaba doce meses de enfermedad. En él, explicaba que había tenido que admitir que era “una persona con discapacidad” para la que “cualquier acto cotidiano se convertía en un esfuerzo enorme”. Aún así, desde su perspectiva positiva pensaba en que las consecuencias podían haber sido peores y que, “dentro de lo malo”, había tenido “hasta suerte”. Y advertía: “Mi discapacidad tiene cura, así que no quiero que nadie sienta lástima ni nada parecido”.

Leticia sigue con su lucha mucho tiempo después. Sabe que lo que le queda “es crónico” pero sigue en sus trece. “Puedo con ello, aunque haya baches”, insiste desde el pleno convencimiento. “Por eso, me pongo tacones cuando puedo y, aunque al día siguiente me duela un poco, pienso 'que me quiten lo bailao'”. Actitud ante la adversidad nunca le ha faltado.

Gran apasionada y conocedora de internet y de las redes sociales, las ha empleado para mantenerse conectada al mundo y seguir dando lecciones de fortaleza.

Ahora, ha lanzado la iniciativa “Taconeo power” con un mensaje y una petición a sus amigos y seguidores en Facebook. Leticia ha subido a su perfil un vídeo en el que, además de agradecer todas las muestras de cariño que le están llegando, quería “pedir un favor” a sus “amiguetes”. “Una, por sus circunstancias particulares, está todo el día con la pierna en alto. Es un rollo tenerla dormida, pero voy a superarlo. ¡Eso seguro! Esto sólo es un bachecito”, cuenta en su vídeo. Y ahí es cuando arranca su petición. “Poneos de pie y haced un taconeo”. Afirma que esa es una buena forma de “valorar que podéis andar todos los días y que podéis hacer todas las cosas sin depender de nadie”.

“Sé que puede sonar a filosofía barata -continúa-, pero no lo es. Porque, cuando hay algo que te frena, te das cuenta de lo que realmente es importante. Creo que no le damos a levantarnos y andar la importancia que tienen”. Por eso, pide dedicar “un segundo” a pensar en ello para apreciarlo y “sentirse afortunados”.

La periodista apuesta por poner el foco en las cosas que verdaderamente merecen la pena -“los que afectan a nuestra salud”-, en lugar de centrarse en “los muchos problemas imaginarios” que se crean. “Cuidaros”, se despide, antes de lanzar “un beso gigante”.

¡El “Taconeo power” ya está en marcha!