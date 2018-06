«Contra el tabaco no se puede bajar la guardia jamás» Cristina Nuez Servicio de Drogodependencias y Otras Adicciones de Salud Pública y Consumo R.G.L. LOGROÑO. Miércoles, 6 junio 2018, 23:24

«Las encuestas nos indican que todavía son fumadores un tercio de la población riojana, una cifra muy elevada y preocupante, y por eso la Administración sigue actuando y proporcionando herramientas frente al consumo de tabaco», advierte Cristina Nuez, psicóloga y técnico superior del Servicio de Drogodependencias y Otras Adicciones de la Dirección General de Salud Pública, que admite que «las cifras de Atención Primaria a fumadores que desean dejar el hábito no han dejado de crecer en los últimos años».

Para ellos, desde la Consejería de Salud se ofrece un «apoyo multicomponente» -con terapias individuales y grupales, guías, consejos y receta de fármacos- que se edifica con la formación dada al personal sanitario -médicos y enfermeras- y con la entrega de los materiales necesarios. Además, los fumadores tienen a su disposición un número gratuito y anónimo, el 900 714 110, recita Cristina Nuez, que aclara que «puede telefonear al mismo cualquier persona que quiere dejar de fumar, pero tiene que ser ella, no los familiares, porque es preciso el compromiso del fumador, que se integraría en un grupo de terapia. La Consejería también alimenta dos páginas web: una para la población en general -www.lariojasintabaco.org-; y otra, dirigida a adolescentes -www.tabacoff.org-, además de diversos programas destinados a colectivos o situaciones específicas, como mujeres embarazadas.

«El éxito-fracaso en los tratamientos grupales lo medimos al año y estamos en un porcentaje del 30-35%, que puede parecer poco, pero no está nada mal», explica la experta, que incide en que «si se vuelve a caer, hay que ponerse una fecha cuanto antes para dejar de fumar porque contra el tabaco no se puede bajar la guardia jamás. Un fumador, una vez que se ha hecho adicto, no lo va a dejar de ser en toda su vida por la dependencia psicológica fortísima que provoca el tabaco».