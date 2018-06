Susana Varea te ayuda con la operación bikini

Justo Rodriguez El centro de estética está a la vanguardia de los tratamientos para eliminar centímetros, con métodos como la criolipolisis, que se nota desde la primera sesión LA RIOJA Miércoles, 20 junio 2018, 11:36

La vanguardia en tratamientos faciales y corporales y de una forma completamente personalizada. Es lo que ofrece el centro de estética Susana Varea. «Siempre me ha gustado estar a la última en aparatología, tratamientos y tecnología. Cuando un tratamiento es novedoso soy la primera en traerlo», explica. Como ejemplo, en lo que es la grasa localizada y eliminar centímetros en cualquier zona del cuerpo, está la criolipolisis, que lo que hace es congelar el tejido adiposo. Se trata de un método sin ninguna contraindicación, duradero en el tiempo y totalmente indoloro que Susana Varea aplica desde hace ya 5 años y gracias al que se llegan a eliminar hasta 3 centímetros. «Hay grasa que si no es con criolipolisis no se quita con nada», explica. Las sesiones se hacen cada dos meses, porque es el tiempo que tarda el cuerpo en eliminar esa grasa, aunque ya en la primera sesión se nota el resultado y en la primera semana se bajan centímetros. Ase intercala el tratamiento con láser, de manera que combinando ambos el resultado es «espectacular. Moldeamos la silueta».

Si te ha pillado el toro con la operación bikini, en Susana Varea te pueden ayudar: «Todavía estamos a tiempo de eliminar centímetros, grasa, celulitis y reafirmar la piel». En cuanto a las zonas, «es cierto que hay ciertos tipos de grasa que son más difíciles de quitar, ya que la grasa tiende a pegarse, y cuanto más antigua es, más se pega». Pero si hay un tratamiento que puede con ese problema es la criolipolisis.

A todo ello se suma un trabajo completamente personalizado que puede incluir una dieta: «El tratamiento es integral».

Además de la solución para lucir un bonito cuerpo este verano, Susana Varea ofrece muchas opciones de cara a los eventos que se suelen celebrar en verano, como por ejemplo las bodas. «Lo que ofrecemos con tratamientos de alta estética de eliminación de arrugas y manchas, rejuvenecimiento de la piel...». Todo ello además del tratamiento con oxígeno, que en Logroño solo se puede encontrar en Susana Varea. «Está muy de moda entre las famosas y lo que hace es dar mucha luminosidad, por lo que lo usan mucho las novias o las madrinas». Colágeno, láser, eliminación de varículas o manchas son otros de los métodos que la clínica ofrece a sus clientes y clientas.

Cada caso se estudia individualmente: «Cuando una clienta llega analizamos sus necesidades y se plantea un tratamiento en función de lo que prefieran».