«El sufrimiento de una víctima hemos de tenerlo en cuenta profundamente» Pilar Calvo, decana del Colegio de Psicólogos. :: fernando díaz «Es fundamental trabajar para que una mujer se sienta segura, para que pueda ir sola a la hora que sea sin tener miedo», apunta Calvo Pilar Calvo Decana del Colegio de Psicólogos de La Rioja C.N. LOGROÑO. Miércoles, 2 mayo 2018, 08:23

Sin duda el fallo de La Manada ha levantado un gran revuelo entre todos los sectores. El Colegio de Psicólogos de La Rioja, por ejemplo, emitía un comunicado en el que alertaba del peligro de victimización de la agraviada.

- ¿Cuál es la postura del Colegio de Psicólogos de La Rioja?

- Primero, de respeto al colectivo judicial en cuanto que no estamos analizando el procedimiento técnico de la aplicación del Código Penal. Ahora bien, una vez que leemos la sentencia y los hechos probados, especialmente el voto particular, queremos poner el acento en el impacto que supone para la víctima, en toda su estructura psíquica en ese momento y después. Porque ha quedado probado que la víctima se encontraba sin capacidad de reaccionar, impresionada, que le desprendían de sus prendas y que en un cubículo acompañada de cinco varones de edad y complexión muy superiores, primero se le acercó una persona para que le hiciera una felación y luego el resto de conductas de los otros integrantes. Nuestro objetivo, por tanto, es que se tenga en cuenta a la víctima, el impacto en ella para que no haya una victimización secundaria y que no pueda ponerse el foco en que tenga que responder para intentar defender su postura. El daño que experimentan las víctimas en el presente y durante años, salvo que haya una intervención terapéutica temprana, es profundo e intenso y de ahí que el sufrimiento de una víctima hemos de tenerlo en cuenta profundamente. En este caso, tal como vemos en la sentencia, se indica que antes en la víctima no había habido inadaptación a determinados ambientes y después sí. Por tanto, para nosotros es clave la atención a la víctima en el presente y en el futuro.

- ¿Qué papel juega la educación?

- Es fundamental trabajar para que una mujer pueda sentirse con libertad, seguridad, que pueda ir sola, pueda caminar a la hora que sea sin temor a esa agresión. También es clave que eduquemos a nuestros jóvenes, adolescentes y adultos en unos valores de respeto a las personas, independientemente de las características de género. Educar en una vivencia sexual de relación donde lo que se viva sea en función del consentimiento mutuo y no de la imposición, de ahí la importancia de la prevención trabajando en todas las etapas educativas porque la experiencia sexual la vamos haciendo desde el conocimiento de nuestro propio cuerpo, de la experiencia de comunicación, de relación y del descubrimiento del placer. Es importante que se elimine la percepción de cosificación de las personas, en este caso, cosificación de las mujeres como un objeto sexual sin tener en cuenta su motivación o su decisión. En este sentido, los adultos hemos de ser conscientes de qué educación sexual estamos haciendo desde el comienzo. Desde hace unos años constatamos el impacto que tienen en muchos adolescentes y jóvenes, en hogares en los que no hay control de acceso a Internet, las páginas de contenido sexual y pornográfico para las que no están formados. En estos casos influye de manera que altera esa vivencia.

- Ustedes han dicho que la sentencia es un claro retroceso en la lucha por la igualdad.

- Sí, en lo que se refiere al voto particular porque vuelve a cuestionar a la víctima. En ese marco de interpretación de la conducta de mujeres y hombres se vuelve a ver un planteamiento de análisis del pasado donde se entiende que las mujeres han de demostrar siempre que su forma de vestir no provoca determinadas conductas, en definitiva, que ante una agresión, tienen que demostrar que su conducta no ha provocado o dirigido a ello. No se está contemplando la realidad de las mujeres.