El robo de abundante material eléctrico deja inutilizable el polígono del Recuenco de Calahorra Se estima que el valor del material robado, principalmente transformadores, cableado y mobiliario urbano, podría rondar entre los «300.000 y los dos millones de euros» ISABEL ÁLVAREZ Calahorra Jueves, 26 abril 2018, 12:03

El robo de abundante material eléctrico en el polígono del Recuenco en Calahorra, así como los importantes destrozos ocasionados por el autor o autores de los hechos, ha dejado el nuevo parque empresarial «inutilizable», según ha denunciado el Grupo Municipal Socialista de la localidad a primera hora de la mañana. La portavoz del partido, Elisa Garrido, y el concejal, Antonio León, estiman que el valor del material robado, principalmente transformadores, cableado y mobiliario urbano, podría rondar entre los «300.000 y los dos millones de euros». Los socialistas, que han puesto en conocimiento de la Guardia Civil estos hechos, apuntan a la «falta de vigilancia» en el polígono como uno de los factores que ha podido desencadenar el robo. Es por ello que piden responsabilidades al Gobierno de España por lo sucedido, puesto que el parque empresarial, construido por Sepes en el 2011, disponía de un servicio de vigilancia que según el PSOE ya no existe en estos momentos. «Desconocemos cuándo alguien tomo la decisión de quitarlo», ha criticado Elisa Garrido, que ha cargado contra el Gobierno nacional por su «total y absoluta irresponsabilidad» con este polígono, que, a pesar de llevar siete años construido, no es posible utilizarlo al carecer de accesos. «Para cuando tengamos el enlace, igual lo que ya no tenemos es el polígono industrial», ha afirmado la portavoz socialista. «Ahora mismo un empresario no se puede instalar», porque «es imposible poder dar tensión», ha añadido Antonio León en relación al alcance de los destrozos. Los socialistas han avanzado, por último, que registrarán una serie de preguntas en el Parlamento sobre estos hechos.