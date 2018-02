La enfermera agredida: «Me va a resultar muy difícil el volver a la consulta» El CSIF desvela que la agredida "va a necesitar ayuda psicológica, pondrá la correspondiente denuncia y pedirá una orden de alejamiento para el agresor" LA RIOJA Lunes, 19 febrero 2018, 19:01

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), condena "enérgicamente" la agresión sufrida por la enfermera del Centro de Salud de Lardero, quién "fue también golpeada por otro paciente hace poco más de dos meses en este mismo Consultorio, y de cuyas lesiones acababa de recuperarse".

CSIF se ha puesto rápidamente en contacto con esta enfermera, con quien mantiene una "estrecha relación, para poner a su disposición nuestro gabinete de CSIFAyuda, formado por varios expertos en este tipo de situaciones para brindarle toda clase de ayuda tanto psicológica como profesional". De hecho, la víctima ha comunicado que "va a necesitar ayuda psicológica y que, como es lógico, pondrá la correspondiente denuncia y pedirá una orden de alejamiento para el agresor", nos ha dicho. La enfermera continuaba esta tarde bajo los efectos del "shock".

La agresión, según informa Europa Press, se ha producido a las 13,00 horas de este lunes 19 de febrero, cuando un paciente, que ya había protagonizado otros hechos violentos y roto la puerta de la consulta de Psiquiatría del Centro de Salud de 'El Espartero', ha propinado un manotazo a la enfermera que intentaba calmarlo ante su estado de nerviosismo y ansiedad. Dicho paciente es un enfermo psiquiátrico sin domicilio fijo y que ha estado ingresado en la Prisión de Logroño.

Según ha relatado la propia víctima, el agresor "exigía que le adelantasen la receta de unas pastillas cuyo período de suministro no había vencido todavía, ya que se las habían recetado hace a penas 15 días". La enfermera "ya se quedo tocada del anterior episodio, cada vez que una persona desconocida entra por la puerta, tiemblo", nos ha dicho. "Yo prefiero estar trabajando, pero me va a resultar muy difícil el volver a la consulta". "La Administración debería tomar alguna clase de medida más efectiva de la que existen ahora. ¡Todavía no me puede creer lo sucedido*otra vez*y en un espacio de tiempo tan corto!", ha recalcado.CSIF exige más protección para el personal sanitario de nuestra región.

La vigilancia profesional y un "botón del pánico" en todos los centros de salud de nuestra comunidad serían algunas de las medidas que se podrían implantar, pero sobre todo mayor vigilancia y control de aquellos sujetos que son potencialmente peligrosos y que ya han dado muestras de su agresividad.