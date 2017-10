«La subida responde a la pérdida de ingresos de la plusvalía» Miércoles, 4 octubre 2017, 08:11

José Ignacio Ruiz de Palacios, docente de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad de La Rioja, sostiene que detrás de la decisión de 60 ayuntamientos riojanos de actualizar los valores catastrales de sus inmuebles está «la pérdida de ingresos que han sufrido como consecuencia de la sentencia del Tribunal Constitucional que anuló la plusvalía» y que ahora los consistorios «quieren paliar con una subida de los valores catastrales que permita incrementar la recaudación».

Ruiz de Palacios, que apunta que frente a esas «bajadas muy importantes» de los ingresos por plusvalía «los ayuntamientos no tuvieron la precaución de anticiparse a la situación que auguraba la primera sentencia del TC», sostiene que esta realidad evidencia la necesidad de afrontar «la reforma de la financiación local». «El valor catastral está bastante descontrolado porque las ponencias no han sido uniformes en las ciudades», abunda Ruiz de Palacios, lo que ha generado grandes «discriminaciones» en muchas zonas. En cualquier caso, completa, la subida no será efectiva hasta «que se aprueben los Presupuestos Generales del Estado».