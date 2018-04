La subida de las pensiones que prevé el Gobierno beneficiaría a 53.000 riojanos Manifestación celebrada el pasado 17 de marzo en Logroño en defensa de la pensiones. :: sonia tercero Desde la Unión de Jubilados de UGT tachan la medida de «electoralista» y avisan de que continuarán las protestas hasta que se atiendan sus reclamaciones LUIS J. RUIZ Logroño Domingo, 1 abril 2018, 14:22

Tras unas semanas en las que las protestas de los pensionistas han acaparado la actualidad diaria, el Gobierno central presentó este martes su propuesta de presupuestos para el 2018 en la que recoge diferentes medidas que, según sus cuentas, beneficiarán a 6,7 millones de pensionistas en el conjunto del Estado. Primero fue el vicesecretario de Política Social y Sectorial del PP, Javier Maroto, quien esbozó la exención en el IRPF para pensiones de hasta 17.000 euros; después Albert Rivera anunció actualizaciones y modificaciones tributarias que no acabaron de concretarse; y, finalmente, el martes vio la luz el presupuesto que el PP tratará de aprobar en el Congreso y que recoge media docena de actuaciones con efecto directo en la nómina de los pensionistas.

En el caso de La Rioja, la estimación apunta que unos 53.000 de los 68.675 pensionistas (tres de cada cuatro) se verán beneficiados en distinta medida en función de su situación personal. A ellos, además, hay que añadir los 1.124 perceptores de pensiones no contributivas, que verán revalorizada su nómina en el 3%.

Las cifras 54% de las pensiones que se podrían ver beneficiadas de las medidas incluidas en los presupuestos las perciben mujeres, ya que afectan, sobre todo, a las prestaciones más bajas del sistema en donde es mayoritaria la presencia femenina. 1.124 pensiones no contributivas que se abonan en La Rioja también se beneficiarán de un incremento del 3% en caso de que el Gobierno central consiga sacar adelante el proyecto de presupuestos.

Ese es el mayor incremento previsto en la propuesta del Ejecutivo central y también se pretende trasladar a las pensiones más bajas. En la actualidad, según los datos de febrero del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, en La Rioja se están abonando 16.780 pensiones mínimas (el 24% del total) que se actualizarán -si el PP consigue sacar adelante su proyecto presupuestario- el 3% con efecto retroactivo desde el 1 de enero. La medida beneficiará especialmente a la mujeres toda vez que el 61% de las pensiones mínimas (10.322 en cifras absolutas) son femeninas.

Más comedido es el incremento pergeñado para las nóminas inferiores a los 700 euros mensuales, que está fijado en el 1,5%. Esa es la realidad de 17.899 pensionistas riojanos, la mayoría también mujeres (12.286 frente a 5.613 hombres). La relación de incrementos prevista se cierra con la que afectará a quienes perciban entre 700 y 860 euros al mes y que verán revalorizada su asignación en el 1%. En La Rioja son 9.060 titulares (6.042 hombres y 3.018 mujeres).

Junto a estas medidas directas, el proyecto presupuestario prevé otras que se articularán a través del IRPF. Así, por un lado se quiere ampliar la exención de tributar cuando los ingresos oscilen entre los 12.000 y los 14.000 euros -3.099 pensiones se movían en esa horquilla al cierre del pasado mes de febrero en La Rioja-; y, por otro, se ampliará la reducción por rendimientos netos en salarios brutos de entre 14.000 y 18.000 euros, que afectará a unos 5.800 pensionistas riojanos.

Pero toda esa batería de medidas no convence a los afectados. «Esto es un parcheo que no ofrece una solución real. No es lo que nosotros reivindicamos», sentencia Fernando Domínguez, secretario general de la Unión de Jubilados y Pensionistas de UGT de La Rioja, que no ahorra en epítetos: «Es el chocolate del loro. Lo que están haciendo es volver a insultar nuestra inteligencia. Una medida electoralista para que pensemos que este Gobierno está con los pensionistas cuando no es así».

Domínguez, que adelanta que esto no paralizará las movilizaciones, recuerda que su pretensión no es vincular la revalorización de las pensiones al IPC, sino al valor del dinero. «Hemos perdido el 15% del poder adquisitivo en seis años», dice. Así, aboga por una reforma global del sistema. «Que el Pacto de Toledo empiece a funcionar y, si es inoperante, que se llame a los agentes sociales y que se busque una solución».