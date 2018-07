Soria quiere hacer crecer Santa Inés El Punto de Nieve de Santa Inés estudia ampliar su actual superficie esquiable de 0,6 kilómetros a 6 e incluir actividades estivales . :: / J.E. La Diputación vecina estudia ampliar las pistas del Punto de Nieve situado en el límite con Villoslada de Cameros| El proyecto podría repercutir en el municipio riojano de Villoslada, que registra un repunte de visitantes mientras está abierta la instalación de esquí PILAR HIDALGO Domingo, 15 julio 2018, 09:21

El Punto de Nieve de Santa Inés, en territorio de la vecina Soria, recibe al visitante al poco de dejar atrás Villoslada de Cameros y traspasar la frontera entre La Rioja y la provincia castellanoleonesa. Muchos riojanos entretienen cada invierno sus horas de ocio en este bello rincón enclavado entre los Picos de Urbión y la Sierra de Cebollera, cerca de Vinuesa y del icónico paraje natural de la Laguna Negra.

La Diputación de Soria ha realizado un estudio sobre la viabilidad de ampliar el Punto de Nieve de Santa Inés, de cara a que pase de ofrecer 0,5 kilómetros esquiables a un total de 6 y con pistas de distinto grado de dificultad. Además, este informe contempla la extensión de la zona de aparcamiento y la posibilidad de fabricar nieve artificial. También baraja incorporar actividades estivales, como un parque de aventura para niños o circuitos de 'tubing' para deslizarse cuando no quede el manto blanco. «Pretendemos desestacionalizar Santa Inés para que el visitante no sólo acuda cuando hay nieve, sino que venga a practicar otro tipo de actividades», señala el presidente de la Diputación de Soria, Luis Rey.

La iniciativa de la institución provincial se enmarca en un proyecto más ambicioso que engloba al entorno de Urbión, donde se localizan algunas de las localidades más turísticas de Soria como Vinuesa, Covaleda y Duruelo de la Sierra. En esta zona sobresale como gran atractivo la Laguna Negra, que recibe anualmente más de 100.000 visitantes. «La idea es dotar al área de un conjunto de actividades de aventura, deportivas y paseos para que el visitante, además de acercarse a la Laguna Negra, se quede en la zona», explica Rey. En definitiva, «fidelizar» al turista e «incrementar las pernoctaciones en la provincia de Soria».

«La idea es desestacionalizarSanta Inés y dotar al área denuevas propuestas para que el turista se quede más» Luis Rey | Presidente Diputación de Soria

«No entramos a valorar la iniciativa hasta que no se concrete» Gobierno de La Rioja

«Cuando Santa Inés está operativo, se nota algo en los bares y restaurantes y suben y bajan más coches» Julio Elías | Alcalde de Villoslada

12,5 millones de euros

Así, la Diputación soriana ha comenzado a redactar el proyecto de una vía ferrata en el entorno de Covaleda-Duruelo, concretamente en Castroviejo. La iniciativa en su conjunto, con las actuaciones en este área y en Santa Inés, asciende a cerca de 12,5 millones de euros, por lo que para acometerlo necesita de la contribución económica de la Junta de Castilla y León. «Si contamos con esa colaboración, podremos redactar proyectos, de cara a que en el 2019 estemos en disposición de apuntar plazos y fechas», admite Rey.

Al tratarse de un estudio preliminar, el Gobierno de La Rioja no entra a valorar la iniciativa «hasta que no se concrete». En cualquier caso, no se interna en ningún punto en territorio de nuestra región. Mientras, el alcalde de Villoslada (el municipio riojano que linda con este área de Soria), Julio Elías, indica que en su localidad el tiempo que permanece abierto Santa Inés «se nota algo» en bares y restaurantes. «Suben y bajan más coches», reconoce. Respecto de la repercusión que tendría la extensión del punto de nieve, prefiere ser cauto: «No sé cuánto nos podría influir, dependerá de cómo sea la ampliación».