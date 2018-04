Los socios de ASAJA amenazados de expulsión contestan a la directiva del sindicato con una dura nota Tiempos de unión en el sindicato ASAJA en la celebración del XXXV aniversario en el 2016. / Antonio Díaz Uriel LA RIOJA Logroño Miércoles, 18 abril 2018, 16:13

El grupo de socios de Asaja, amenazados de expulsión por la actual Directiva de ARAG-ASAJA según noticia publicada en el Diario LA RIOJA de fecha 10 de Abril de 2018, quiere puntualizar unos cuantos puntos y para ello esquematizan las siguientes cuestiones:

1. Este grupo de socios está en desacuerdo con la deriva que está llevando la actual Directiva de la Organización ARAG-ASAJA en los últimos tiempos. Creemos que ARAG-ASAJA, debe de ser una Organización transparente, en la que sus socios tengan participación activa y que por supuesto no se dedique a defender fundamentalmente los intereses particulares del núcleo duro de la actual Directiva.

No nos parece ni ético ni estético que una Organización Agraria riojana defienda el reparto de aproximadamente 24 hectáreas de derechos de plantación a una sola persona, por mucho que esa persona sea familiar directo de algún miembro de la actual Directiva de ARAG-ASAJA.

Hay que recordar que la explotación agraria vitícola media de un agricultor profesional de La Rioja ronda las 8 hectáreas y que dichas 24 hectáreas tendrían un valor en el mercado de alrededor de 750.000 euros, siendo estos derechos propiedad de toda la sociedad, debiendo ser usados en beneficio del conjunto de la misma y no de unos pocos privilegiados, aplicando un reparto social.

2. En relación con la manifestación de la actual Directiva de ARAG-ASAJA en la que se prohíbe opinar a estos socios, tanto de los rendimientos de uva como sobre el reparto de viñedo, queremos manifestar lo siguiente:

En pleno Siglo XXI resulta llamativo que a alguien se le ocurra poner por escrito semejante manifestación. Por supuesto que estos socios opinan y opinarán, tanto de los rendimientos de uva marcados en la anterior campaña y sobre el reparto de viñedo, entre otras cosas porque la postura de la actual Directiva de ARAG-ASAJA lleva a la división de la Denominación de Origen Calificada Rioja y a un debilitamiento de la misma.

Asimismo queremos hacer constar nuestro apoyo a la Consejería de Agricultura Del Gobierno de La Rioja, en su labor del control del fraude en el reparto de nuevas plantaciones y nos resulta incomprensible la postura de la actual Directiva de ARAG-ASAJA en este tema. En relación con este tema solicitamos a la Consejería de Agricultura del Gobierno de La Rioja que además de realizar las comprobaciones oportunas, ponga en funcionamiento un sistema de sanciones para disuadir a los posibles infractores.

3. En relación con la afirmación de la actual Directiva de ARAG-ASAJA en la cual se da un plazo de 20 días a estos socios para darse de baja de AVIRA o si no serán expulsados de ARAG-ASAJA, manifestamos lo siguiente:

- No aceptamos ni amenazas ni chantajes.

- Tampoco nos parece propio de la actual Dirección de esta Organización Agraria aludir continuamente a sus «servicios jurídicos» a modo de amenaza.

- Queremos recordar que cientos de socios de ARAG-ASAJA, compatibilizan su pertenencia en dicha Organización Profesional con la pertenencia a otras Organizaciones Profesionales, como son FECOAR, PROVIR, ABRA, etc... Es chocante que la actual Directiva de ARAG-ASAJA afirme que no se puede pertenecer a la vez a AVIRA y a ARAG- ASAJA, cuando además AVIRA no es una Organización Profesional Agraria.

Estas manifestaciones son especialmente chocantes cuando 2 vocales del Consejo Regulador representando a ARAG-ASAJA, tienen a sus empresas familiares como miembros de ABRA y sobre todo el caso especialmente chocante de compatibilizar una vocalía de ARAG-ASAJA con la pertenencia de la empresa familiar al Grupo Rioja (Organización mayoritaria en el sector bodeguero). Es como si un sindicato nombrase delegado del mismo en el Comité de Empresa al hijo del propietario de la empresa.