Los sindicatos aplauden la intención de aumentar los permisos de paternidad de los funcionarios riojanos UGT y CSIF ven como positivos el aumento de 4 a 18 semanas para el "avance en la corresponsabilidad entre hombres y mujeres en el cuidado de los hijos y en el trabajo doméstico" LA RIOJA Jueves, 22 febrero 2018, 18:51

UGT ve muy positivo el anuncio hecho por la Consejería de Administración Pública y Hacienda de La Rioja esta semana sobre el aumento de los permisos de paternidad de los funcionarios de 4 a 18 semanas. "Supone un avance cualitativo en la corresponsabilidad entre hombres y mujeres en el cuidado de los hijos e hijas y en el trabajo doméstico".

No obstante, estos permisos de paternidad "tienen que ser cien por cien remunerados e intransferibles, y exigimos como prioritario que estos permisos sean idénticos tanto para interinos como para funcionarios de carrera. Esta es una de las medidas que presenta FeSP-UGT La Rioja hoy mismo ante la Mesa General de Negociación, junto a las que siguen a continuación", ha indicado UGT.

Además, el sindicato critica y solicita que en el caso de las interinas docentes que "dan a luz a partir del mes de mayo, al finalizar su nombramiento el 31 de agosto, el permiso de maternidad sea de 18 semanas y no de 16, como es hasta ahora". La acumulación de lactancia se traduce en lo mismo, solo hasta el 31 de agosto. Ni que decir tiene que, en el caso de los docentes interinos con derecho a estas 18 semanas de paternidad, se verán interrumpidas igualmente.

"Se tiene que hacer efectivo el nombramiento a 1 de septiembre a aquellas profesoras interinas que en esa fecha disfrutan de su permiso de maternidad, tal y como se han pronunciado recientemente los tribunales".

Por otro lado, "son muchas las medidas que deberán tomarse para lograr la plena igualdad", insiste. La Administración "tiene que dar ejemplo e implementar planes de igualdad para que puedan ser traslados a la sociedad riojana y a las empresas públicas y privadas".

Además, FeSP-UGT exige que esta medida "se complemente con otras igual de necesarias, que nos acerquen a nuestro entorno europeo, donde estos permisos junto a otros de conciliación laboral y familiar son mucho más largos en el tiempo".

¿Ya el ?1 de enero de 2018

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), por su parte, ha votado a favor de la equiparación del permiso de paternidad de los empleados públicos pero en contra de la Oferta Pública de Empleo (OPE) para Educación y Sanidad que ha llevado el Gobierno regional a la Mesa General de negociación de la Comunidad Autónoma de La Rioja (CAR).

Este sindicato condiciona su firma a la aprobación de una normativa que permita indemnizar a los interinos cuando cesan. Además, "debe haber un concurso de traslados y un concurso de méritos, para que los funcionarios de carrera opten a los puestos que oferta la Administración". La propuesta de la Administración sobre la OPE extraordinaria "ha sido rechazada por los sindicatos de la Mesa General, por lo que queda pendiente de una próxima negociación".

CSIF valora "positivamente" el esfuerzo del Gobierno de La Rioja "por avanzar en la equiparación de los permisos de paternidad y maternidad". Por ello, este sindicato "refrenda una medida que permitirá que los empleados públicos puedan disfrutar también de 18 semanas (en la actualidad sólo son 4 semanas), simultáneamente con la madre o el padre, por el nacimiento de su hijo, o del mismo tiempo en caso de acogimiento o adopción".

CSIF ha pedido que la fecha de aplicación sea desde el 1 de enero de 2018. La Administración nos ha emplazado a una próxima reunión para determinar su inicio. "Este derecho -recuerdan- ya lo disfrutan los empleados públicos del País Vasco, por lo que seremos la segunda comunidad en disponer de este derecho que debería extenderse a los trabajadores de la empresa privada".

Por otra parte, CSIF ha solicitado que la reducción de jornada por Guarda Legal se equipare a un 80% (en un tercio) y un 60% (un medio) por cuidado de menor hasta los 12 años. Eliminando la restricción actual de los 10 a los 12 años que la dejaba en un 75 y 50 por ciento respectivamente. Asimismo, "también hemos requerido otras medidas para mejora la conciliación de la vida laboral de todos los empleados públicos".

En cuanto a la Oferta de Empleo Público extraordinaria para Sanidad y Educación que ha presentado este jueves el Gobierno regional, CSIF ha votado en contra. Este sindicato "defiende que se debe dar el mismo trato a un interino que a un laboral y que se deben respetar y valorar los méritos adquiridos previamente a las adjudicaciones en los concursos de traslados".

CSIF coincide con el Gobierno "en que hay que acabar con la temporalidad en las administraciones públicas, pero no a cualquier precio". "Si un trabajador laboral es despedido, dispone de una indemnización según su antigüedad, en cambio, un funcionario interino no tiene ninguna compensación económica. Estamos hablando de que la Administración ha permitido mantener situaciones temporales durante decenas de años y ahora, estos trabajadores no pueden ser despedidos sin ninguna protección", explican.

En el ámbito laboral, los Tribunales están sentenciando a favor de las indemnizaciones de los trabajadores laborales, pero no así, para los funcionarios interinos. CSIF entiende "que se ha de terminar con esta discriminación y exige a la Administración la preparación de la normativa necesaria para permitir las indemnizaciones antes de aprobar la necesaria y amplia oferta de empleo público de estabilización".

Por otra parte, CSIF pide que "antes de la aprobación de la OPE de estabilización, debe haber un concurso de traslados y un concurso de méritos, para que los que ya sean funcionarios de carrera opten a los puestos que oferta la Administración". CSIF ha expuesto la discriminación existente con los funcionarios interinos en relación con el resto de trabajadores, "pues para los funcionarios no existe ninguna indemnización por año trabajado como sí para el resto. Ya sabemos que se han ganado sentencias en el sector público pero todavía ninguna para funcionarios". Por ello, "en aras de igualar este derecho estamos exigiendo en los diferentes foros que se adecue la normativa que lo permita".