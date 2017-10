«El PP aún sigue arrastrando los pies para asumir las reformas que exige C's» Pablo Baena, el nuevo portavoz de Ciudadanos. :: / Miguel Herreros Pablo Baena asume la portavocía en La Rioja con las miras puestas en las elecciones del 2019 y el afán de que se cumplan los acuerdos de gobernabilidad suscritos TERI SÁENZ Logroño Jueves, 5 octubre 2017, 09:52

La voz de C's en La Rioja tendrá a partir de ahora el timbre de Pablo Baena (Calahorra, 1984). El cabeza de lista al Congreso en los últimos comicios generales lidera el Comité Autonómico recién definido que, además de fijar la posición del partido en una coyuntura especialmente convulsa con Cataluña de fondo, tiene entre sus deberes lidiar con las (no pocas) vicisitudes internas que laten a nivel regional.

-¿A qué obedece esta estructura?

-Es fruto del resultado de la IV Asamblea General que el partido celebró el pasado febrero donde se aprobaron los estatutos y un nuevo reglamento de organización con el fin de dotar al partido de una estructura más cohesionada y engrasada en toda España para ganar en eficiencia en su labor a nivel local, autonómico y nacional. Un esquema de funcionamiento, en definitiva, que fortalece C's y le prepara para las elecciones del 2019.

«Como no puede ser de otra manera, C's siempre ha acatado y acatará las sentencias judiciales»«No es una labor fácil, pero espero que todos los pactos con el PP queden cumplidos al concluir la legislatura»

«No es una labor fácil, pero espero que todos los pactos con el PP queden cumplidos al concluir la legislatura»

-¿Es un modo también de unificar la voz de C's que hasta ahora parecía dispersa entre Diego Ubis, María Luisa Alonso o usted mismo?

-A diferencia de otros partidos, la estructura de nuestro Comité Autonómico no es vertical sino horizontal y pretende ser un foro de decisión colegiada entre sus miembros. Por otro lado, así se busca también que el mensaje de C's se traslade de forma más unívoca en la figura del portavoz aunque, no obstante, cada grupo institucional mantiene su voz en las áreas de acción que les corresponde de forma, eso sí, coordinada con el Comité.

-Aquella Asamblea General también acordó eliminar la socialdemocracia de la ideología de C's, lo cual provocó la marcha de figuras relevantes como la de la ya exconcejal de Logroño, Elvira González.

-C's ha sido desde su origen un partido liberal. Lo que hizo el cónclave fue actualizar el ideario que se gestó en principio como respuesta al nacionalismo en Cataluña, dándole un enfoque de carácter nacional y europeísta. La gran mayoría de los afiliados lo asumió como el avance que es. En cualquier caso, aprecio mucho personal y profesionalmente a González y respeto su decisión.

-¿Cuántas más bajas ha provocado aquí esa redefinición?

-Nos encontramos en un momento de expansión creciente. En términos generales estamos recibiendo muchas más nuevas afiliaciones que bajas que, como es natural en cualquier otra organización, también se están produciendo aunque de forma muy puntual.

-El Comité Autonómico incluye como secretarios a Alonso y San Martín llamados a declarar como investigados por un posible delito de malversación. ¿Saldrán de la dirección si son condenados?

-Es un escenario en el que no entramos. Tanto la dirección en La Rioja como a nivel nacional confiamos en que lo que usted plantea no se va a producir. Ya se han explicado y están deseosos de volver a hacerlo ante el juez. Entiendo que no ha lugar a dar respuesta a algo que no ha sucedido y que ni creo que sucederá.

-¿Dimitirán de sus cargos como concejales si así sucede tal y como se recoge en el pacto suscrito con el PP en el Consistorio logroñés?

-Los pactos están para cumplirlos pero la realidad es que, como le repito, no estamos en ese punto.

-¿Pero y si se llega a él?

-Lo mío es la política de hechos, no la política ficción, y ahora mismo hay cuestiones mucho más relevantes para La Rioja como dar una solución a las infraestructuras, el desafío soberanista catalán, etcétera.

-Otro frente abierto es la readmisión de Enrique Echazarra, ¿acatará C's lo que ha sentenciado la Justicia en primera instancia?

-Como no puede ser de otra manera, C's siempre respetará las sentencias judiciales. Hasta donde yo sé, el asunto está recurrido y a la espera de una decisión definitiva.

-¿Cómo ha mellado la imagen de C's la demanda de un exdirectivo?

-Todos somos libres de ejercer nuestros derechos. El señor Echazarra tomó personalmente esta decisión y, por tanto, no entro a valorarlo.

-¿Prevé, como sugirió José Manuel Villegas en Logroño, el retorno de Federico Oteiza tras su dimisión como coordinador por la polémica por los 'papeles de Panamá'?

-Federico fue a mi entender valiente y muy sensato porque, a pesar de no estar involucrado en aquel asunto, no quiso perjudicar al partido ni la imagen de los compañeros. Tomó la decisión de abandonar su puesto de forma responsable y si decidiera volver a C's, estoy seguro de que nadie tendría ningún problema.

-¿Qué balance hace de los acuerdos de gobernabilidad suscritos con el PP en La Rioja?

-Espero que todos ellos estén cumplidos al concluir la legislatura. Para ello hay que seguir exigiendo al PP que cumpla lo acordado porque aún sigue arrastrando los pies para asumir las reformas que exige C's en la vía de más regeneración y trasparencia. No es fácil la labor en ese sentido en el Parlamento y los ayuntamientos de mis compañeros, que cuentan con el respaldo del partido.